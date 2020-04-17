Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Политика Путин обсудил коронавирус с Макроном В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.

Экономика Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом. 140

Здоровье Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19". 219

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 389

Здоровье Глава ФМБЦ рассказал, чем именно помогает медицинская маска От чего на самом деле защищают маски, РЕН ТВ рассказал гендиректор Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России - доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов.

Общество Трамп представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений Власти американских штатов, где ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает опасений, могут начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, решение о сроках губернаторы будут определять самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил президент США Дональд Трамп. 80

Политика Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности. 56

Общество В Тверской области закрывают въезд в Конаково Ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге Конаково-Дулово-Высоково у железнодорожного переезда на въезде в Конаково (кроме местных жителей с регистрацией). 43

Происшествия Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева. 142

Авто Китайский Toyota Land Cruiser показали на фото В продажу внедорожник поступит уже в скором времени. К слову, китайский «клон» Toyota Land Cruiser уже был ранее замечен фотошпионами.

Общество Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков. 414

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля. 286

Технологии Обновления для Windows 10 станут модульными По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости. 3

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 436

Общество ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах. 2K

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 99

Шоу-бизнес Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды. 32

Экономика Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.

Происшествия В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.