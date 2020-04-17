Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ допустил снижение ключевой ставки

Банк России на ближайшем заседании, которое пройдет 24 апреля, рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки с 6%, заявила в ходе онлайн-пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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ЦБ рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании

Ведомости04:37

Глава Центробанка оценила идею раздачи денег населению

РИА Новости05:51

Центробанк пообещал не укреплять рубль

Lenta.ru04:49

ЦБ допустил снижение ключевой ставки на фоне коронавируса

РБК04:38

Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

ТАСС07:28

В Центробанке назвали маловероятным повышение ключевой ставки

Известия04:28

Банк России 24 апреля рассмотрит вопрос о снижении ключевой ставки

Интерфакс04:28
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Политика

Путин обсудил коронавирус с Макроном

В ходе беседы Макрон поблагодарил Путина за содействие в возвращении французских граждан и транспортировке медицинских средств и оборудования через территорию России.
Известия 08:02
Общество

Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом

Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
1,2K
Экономика

Владимир Путин обратился к россиянам 15 апреля

Владимир Путин 15 апреля в прямом эфире федеральных каналов обратился к гражданам РФ и анонсировал новые меры поддержки населения, бизнеса и экономики в целом.
Новый мир 00:00
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по лечению ОРВИ во время пандемии

Минздрав России опубликовал вторую версию Временных методических рекомендаций "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19".
Российская газета 07:19
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Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
213
Происшествия

В Красноярске арестован подросток, готовивший нападение на школу

В Красноярске в СИЗО заключили подростка, который готовил вооруженное нападение на школу.
Газета.Ru 06:34
1,3K
Общество

Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
389
Здоровье

Глава ФМБЦ рассказал, чем именно помогает медицинская маска

От чего на самом деле защищают маски, РЕН ТВ рассказал гендиректор Федерального медицинского биофизического центра им. А.И. Бурназяна ФМБА России - доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Самойлов.
РЕН ТВ 03:00
Общество

Трамп представил трехэтапный план отмены антивирусных ограничений

Власти американских штатов, где ситуация с коронавирусом COVID-19 не вызывает опасений, могут начать поэтапное возобновление экономической деятельности уже с пятницы, решение о сроках губернаторы будут определять самостоятельно в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил президент США Дональд Трамп.
Интерфакс вчера в 19:43
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Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb вчера в 18:01
24
Политика

Врио главы Камчатского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Камчатского края Владимир Солодов отправил правительство региона в отставку, все члены кабинета министров назначены временно исполняющими обязанности.
RT на русском 00:54
56
Игры

Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM

REGNUM 14 апреля в 13:00
Политика

Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу

Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК вчера в 10:05
91
Общество

В Тверской области закрывают въезд в Конаково

Ограничивается движение транспорта по автомобильной дороге Конаково-Дулово-Высоково у железнодорожного переезда на въезде в Конаково (кроме местных жителей с регистрацией).
Tvtver.ru 15 апреля в 14:34
43
Происшествия

Офицеры полиции массово заступились за арестованных генералов

Около 30 офицеров следственного департамента МВД заступились за арестованных генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также за следователя по особо важным делам Александра Брянцева.
Lenta.ru 06:52
142
Авто

Китайский Toyota Land Cruiser показали на фото

В продажу внедорожник поступит уже в скором времени. К слову, китайский «клон» Toyota Land Cruiser уже был ранее замечен фотошпионами.
32CARS.ru 06:33
Общество

Работающим россиянам старше 65 лет дадут больничные

Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
РИА Новости 07:59
414
Шоу-бизнес

Собчак раскритиковала «обмазывающихся говном» на карантине звезд

Lenta.ru 07:53
4
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 30 апреля

В пятницу днем губернатор Вениамин Кондратьев в ходе заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, заявил, что режим карантина на территории Краснодарского края будет продлен до 30 апреля.
Российская газета 07:30
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Технологии

Обновления для Windows 10 станут модульными

По мнению WindowsLatest, новый формат выпуска обновлений позволит Microsoft избавиться от многих проблемы в работе Windows 10, выпуская апдейты на рынок по мере необходимости.
RuNews24.ru 05:07
3
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
436
Общество

ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи

Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53
2K
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,8K
Происшествия

МВД Башкирии объяснило инцидент с задержанием детей

Известия 05:50
57
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 15 апреля в 13:37
99
Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru вчера в 06:04
32
Экономика

Минтранс отложит достройку второй взлетно-посадочной полосы Домодедово

Завершение работ по строительству второй взлетно-посадочной полосы (ВПП) Домодедово предложено перенести с 2020 на 2024 год, следует из проекта постановления, подготовленного Минтрансом.
РБК 05:24
Происшествия

В Оренбуржье за сутки выявлен 21 заражённый коронавирусом

Оренбург, 15 апреля 2020, 16:03 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки, на 15 апреля, на региональном уровне выявлен 21 случай заражения коронавирусом, в том числе три — клинических.
REGNUM 15 апреля в 09:03
Общество

Медведев допустил ужесточение мер из-за коронавируса

Из-за тревожного развития ситуации с коронавирусом в России могут быть введены более жесткие ограничения, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости».
РБК 08:11
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