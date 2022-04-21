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ЦБ рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на следующих заседаниях

Банк России рассмотрит возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на следующих заседаниях, заявила в четверг глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
ТАСС
Госпожа Набиуллина также сообщила, что российской экономике необходима структурная перестройка, чтобы «противостоять вызовам».
Коммерсантъ
29 апреля состоится очередное заседание совета директоров Банка России, на котором регулятору придется решить, понижать ли дальше ключевую ставку.
Российская газета
Эльвира Набиуллина ранее также сообщила, что регулятор не собирается сокращать инфляцию любыми методами.
ФАН

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