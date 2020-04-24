Экономика
Российская газетаНабиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению
Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции
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