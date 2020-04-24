Экономика

Российская газетаРоссийская газетаНабиуллина рассказала о рисках раздачи денег населению

Прямая раздача денег населению может привести к инфляционному "взрыву". Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции.
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с чего всё началось

Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
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Набиуллина считает, что раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

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Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
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Социально значимые предприятия Москвы получат субсидии до 1 млн рублей

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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

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На фоне падения курса рубля из-за снижения цен на нефть россияне начали забирать валюту с депозитов в банках.
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Авторы исследования установили, что в древние времена на территории Мезоамерики проживали разные племена, у каждого были свои культура, обычаи, символы, поэтому изучить детали ритуалов всех народностей непросто.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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