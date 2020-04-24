Экономика
Газета.RuЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
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с чего всё началось
Раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.ТАСС08:51
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Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе интервью телеканалу «Россия 24» посоветовала россиянам не планировать зарубежные поездки до конца 2020 года.
МР7.ру 11:24
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета 08:09
Здоровье
Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин
Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru вчера в 23:19
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Политика
В партии Зеленского пригрозили Грузии проблемами
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия пригрозил Грузии проблемами, если Тбилиси отзовет своего посла на Украине.
Известия 16:24
Здоровье
Первый случай коронавируса зарегистрировали в Свободном
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 02:09
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации регионам по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор дал властям регионов рекомендации по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
Известия 15:37
Политика
Опубликованы уникальные снимки встречи союзников на Эльбе
Уникальные архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками опубликованы на сайте Минобороны в разделе "Встреча на Эльбе: неизвестные страницы", об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
РИА Новости 17:06
Общество
Россиянам подготовят рекомендации по проведению майских праздников
Премьер-министр Михаил Мишустин предложил подготовить к майским праздникам советы, как граждане могут проводить эти дни.
Российская газета 08:05
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
Общество
Онлайн-ретейлеры заметили приготовления к майским праздникам на дачах
Результаты продаж показывают, что россияне готовятся провести майские праздники на дачах.
РБК 17:00
Общество
Соловьев назвал раздачу денег безработным в США издевательством
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал раздачу денег безработным в США, назвав такие меры издевательством.
РИА Новости 09:14
Общество
Глава Роспотребнадзора предлагает продлить изоляцию на две недели
Глава Роспотребнадзора призвала сохранить жесткие ограничения еще как минимум на две недели.
BFM.ru 18:31
Происшествия
Полиция начала проверку после драки таксиста с пассажиркой в Москве
Сотрудники столичного управления полиции проводят проверку по факту конфликта между пассажиркой такси и водителем в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления.
Интерфакс 10:26
Общество
В США Константину Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы
Администрация тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут) уведомила отбывающего в ней заключение российского летчика Константина Ярошенко о том, что в его просьбе о досрочном освобождении из-за пандемии отказано.
ТАСС 19:56
Общество
Пенс сообщил более чем о 5 млн проведённых тестов на коронавирус в США
В США проведено 5,1 млн тестов на коронавирус. Об этом на пресс-конференции сообщил американский вице-президент Майк Пенс.
RT на русском 18:40
Космос
Телескоп Хаббл отмечает свое 30-летие
24 апреля 1990 года на космическом шаттле Discovery был запущен космический телескоп им. Хаббла вместе с экипажем из пяти астронавтов.
AstroNews.ru 12:07
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru 10:54
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Для принятия решения о продлении режима самоизоляции еще есть время, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:55
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Общество
Вывозной рейс из Рима в Россию запланирован на 29 апреля
Рейс из Рима в Санкт-Петербург и Москву для эвакуации россиян из Италии запланирован на 29 апреля. Об этом сообщили в Минкомсвязи.
RT на русском 16:32
Политика
В ДНР решили переименовать Донецк в Сталино
«Установить в качестве символа города Донецка наименование «город Сталино», используемое наряду с наименованием «город Донецк» при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Донецкой Народной Республики и города Донецка, связанным с Великой Отечественной войной», — говорится в документе.
Известия 11:15
Общество
Суд США поддержал решение ФКТ о взыскании штрафа с Facebook
Федеральный суд США удовлетворил решение Федеральной комиссии по торговле (ФКТ) США о взыскании штрафа с компании.
Политическая Экспертиза 19:43
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Футбол
ФИФА выделит $150 млн для футбольных федераций
Международная федерация футбола (ФИФА) окажет финансовую поддержку членам организации на общую сумму $150 млн, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Здоровье
Новый госпиталь на 400 коек открыли во Владивостоке
NewInform 05:36
Технологии
Немецкий вирусолог рассказал об удивительном иммунитете к COVID-19
Кристиан Дростен отметил, что исследования показали, что у 34% пациентов, которые с коронавирусом SARS-CoV-2 не сталкивались, но их Т-клетки (клетки-киллеры) удивительным образом реагировали на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru 15:36