Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует
 из проекта указания регулятора.
РБК00:00

Подробнее о событии

ЦБ введет новые условия для выявления отмывания денег через НКО

РБК00:00

Блокировка счетов клиентов банков приведёт к нежелательному эффекту: мнение

REGNUMвчера в 22:14

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ruвчера в 08:25

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru вчера в 14:33
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам

Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
РИА Новости вчера в 15:13
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости 16 февраля в 13:48
Общество

От коронавируса умер главврач больницы в Ухане

Znak.com 00:44
Гаджеты

Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля

Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.
OAnews 00:02
Здоровье

Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске

С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
ИА ЯСИА 00:00
Происшествия

Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца

Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Российская газета 00:59
Кино

В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
News.ru вчера в 07:31
Общество

«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф».
Ведомости вчера в 21:29
Политика

Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
РИА Новости вчера в 17:05
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

RT на русском 00:09
Общество

Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
ТАСС вчера в 11:25
Экономика

В России меняются правила получения пенсий на банковские карты

Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
ГТРК Чувашия вчера в 09:20
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru вчера в 11:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом

Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Свободная Пресса 16 февраля в 22:30
Происшествия

Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Челябинск Сегодня 00:35
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Экономика

В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики

Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
РИА Новости вчера в 11:40
Космос

National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т

По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
ПолитРоссия 15 февраля в 13:23
Хоккей

Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ

"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС Спорт 00:06
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Музыка

Элтон Джон потерял голос прямо во время концерта

Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт. Выступление было остановлено сегодня в городе Окленд, Новая Зеландия.
ToDay News Ufa 16 февраля в 10:54
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Армия и оружие

Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана

Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Свободная Пресса 00:09
Биатлон

Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону

iReactor 16 февраля в 09:47
Экономика

Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями

Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.
Коммерсантъ вчера в 16:58
Общество

Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии

Экономика сегодня вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии

Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.
iReactor вчера в 23:06
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