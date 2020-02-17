с чего всё началось

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.

Политика В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Здоровье Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.

Происшествия Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.

Общество Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Происшествия Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.

Общество Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.

Экономика В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.

Космос National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.

Общество Россиян предупредили о морозах в марте Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.