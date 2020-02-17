Экономика
BFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
Читать в источнике
Оценить967
Подробнее о событии
Показать все источники
ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках
Ведомости16 февраля в 17:20
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:04, Ашберн
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
Происшествия
Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке
Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Государственную думу проект закона, предусматривающего восстановление индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Общество
От коронавируса умер главврач больницы в Ухане
Гаджеты
Huawei готовит сюрприз к пресс-конференции на 23 февраля
Корпорация Huawei в своем недавнем официальном заявлении анонсировала пресс-конференцию, на которой будут представлены новые продукты.
Здоровье
Кабинет компьютерной томографии открыли в Олекминске
С открытием кабинета компьютерного томографа в районной больнице у олекминчан появилась возможность обследования, не выезжая за пределы района.
Происшествия
Мать брошенных в Шереметьево детей подала в суд на их отца
Мать двоих детей, брошенных в аэропорту Шереметьево, подала в суд иск об ограничении в родительских правах их отца, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя отдела опеки и попечительства минобрнауки Хабаровского края.
Кино
В Китае из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать».
Общество
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к проекту создания «Росшельфа»
Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации «Росшельф».
Политика
Пушков оценил слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал главу МИД Украины Вадима Пристайко за слова об отношениях между Москвой и Минском.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 1949 года
Общество
Samsung оценил требования о предустановке российского софта на гаджеты
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон об обязательной предустановке отечественного ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Экономика
В России меняются правила получения пенсий на банковские карты
Изменения коснутся российских пенсионеров, получающих начисления на банковские карты.
Общество
Названа причина отставки начальника московской полиции
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что сделала со своим лицом
Певица Алла Пугачева призналась, что «пластические хирурги – ее лучшие друзья». Также она рассказала, что кое-что изменяла в своем лице.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед челябинским пенсионером за обыск
Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения пенсионеру Сергею Зарубе за то, что подозревала его в получении незаконной надбавки к пенсии в размере полутора тысяч рублей.
Общество
Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии
Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
Экономика
В Киеве заявили о «проедании» украинской экономики
Министр экономики Украины Тимофей Милованов заявил о колоссальном технологическом отставании страны, для ликвидации которого потребуются огромные средства и много времени.
Космос
National Interest поразился русской смекалке, породившей гигантскую «летающую бочку» ВМ-Т
По словам обозревателя NI Себастьяна Роблина, Антонов после высмеивал «Атлант» за любительскую попытку создания тяжелого транспортного самолета, но как отмечает издание, нельзя не восхититься смекалкой и изобретательностью русских, сумевших в короткие сроки создать ВМ-Т и решить сложную логистическую проблему.
Хоккей
Кучеров в овертайме принес «Тампе» победу над «Колорадо» в матче НХЛ
"Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Политика
ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»
ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Музыка
Элтон Джон потерял голос прямо во время концерта
Элтон Джон извинился перед поклонниками за прерванный концерт. Выступление было остановлено сегодня в городе Окленд, Новая Зеландия.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
Будто бы была нанесена серия ударов, в результате которой боевики лишились «23 танков, 50 бронетранспортеров и бронеавтомобилей, 18 установок РСЗО, более 20 военных грузовиков и двух складов».
Биатлон
Логинов занял третье место в гонке преследования на ЧМ по биатлону
Экономика
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями
Планы ОАО РЖД по Восточному полигону не совпадают с возможностями Перечень ускоренных работ на БАМе и Транссибе, который должен был быть представлен в правительство 1 февраля, до сих пор не согласован даже на уровне ОАО РЖД.
Общество
Проблемы из-за коронавируса возникли на АЭС «Фукусима-1» в Японии
Шоу-бизнес
Иван Ургант пошутил про слова своего отца о пенсии
Российский телеведущий Иван Ургант посмеялся над словами своего отца Андрея Урганта про пенсию.