Экономика

Газета.RuГазета.RuЦентробанк изменит основания для блокировки счетов

Центробанк скорректирует список из более сотни признаков сомнительных операций клиентов впервые с момента появления этого перечня в 2012 году. Эти критерии служат основанием для блокировки счета клиента. Поправки прорабатывались в течение года вместе с Росфинмониторингом.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБКвчера в 16:01

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Зачисление в зону риска

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В ЦБ разъяснили суть предложений по блокировке счетов

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ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомостивчера в 17:20

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвы03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:01

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новостивчера в 22:01

Зачем ЦБ готовит новые правила блокировки банковских счетов

News.ru08:25
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:11, Ашберн
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Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Экономика

В Госдуму внесен проект об индексации для работающих пенсионеров

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Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:17
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Украинский завод «Мотор Сич» становится элементом большой геополитической игры, разворачивающейся при участии США, Китая и России.
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Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

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Хуситы сбили военный самолет арабской коалиции в Йемене

На северо-востоке Йемена сторонники движения "Ансар Аллах" (хуситы) сбили истребитель арабской коалиции.
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Американская компания Netflix и создатели нашумевшего сериала «Ведьмак» сообщили о том, что к съемкам второго сезона присоединится координатор по постельным сценам.
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Общество

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Ранее сообщалось, что Джефф Безос снова возглавил список богатейших людей мира по версии Forbes.
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Очень часто можно увидеть, что пользователи заклеивают камеры клейкой лентой, но специалист по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария отмечает, что лучше так не делать так как клейкая лента может повредить оптику.
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Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
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Возможным источником коронавируса назвали китайскую лабораторию

Два биолога из Китая, Ботао Сяо и Лэй Сяо, сообщают, что к развитию и распространению инфекции могли вызвать эксперименты, которые проводились на летучих мышах.
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Пользователь Robo_Killer_v2 создал в Dreams уровень по мотивам Fallout 4. Моддер реализовал на карте шесть квестов, четыре мини-игры и другие геймплейные особенности RPG от Bethesda.
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Авто

В РФ возвращаются бюджетные автомобили Chevrolet

Выпускаемые на заводе UzAuto Motors автомобили появятся под брендом Chevrolet не только в России, но и в Казахстане и Белоруссии.
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ЖКХ

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги.
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Дневной сон по выходным вдвое снижает риск сердечного приступа

Как сообщает ToDay News Ufa, у людей в возрасте от 35 до 75 лет дневной сон позволит снизить вероятность развития сердечного приступа.
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Бывшая девушка принца Гарри покончила с собой

Британская телеведущая Кэролайн Флэк покончила с собой. В 2009 году она непродолжительное время встречалась с принцем Гарри.
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Власти США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северного потока-2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg.
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Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

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МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
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Путин ответил ТАСС на 20 самых важных и острых вопросов

В беседе с журналистом Андреем Ванденко лидер страны ответил на 20 самых важных и острых вопросов.
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Шоу-бизнес

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу

Елена Степаненко станет ведущей нового юмористического телешоу, премьера которого состоится в скором времени на телеканале «Россия1».
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