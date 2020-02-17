Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК16 февраля в 16:01

Подробнее о событии

Банк России «решил поставить всё на свои места» по сомнительным операциям

REGNUM03:26

ЦБ намерен изменить основания для блокировки счетов впервые за 8 лет

РИА Новости16 февраля в 22:01

Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов

Эхо Москвывчера в 03:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 00:01

Главные новости к утру 17 февраля

Коммерсантъ16 февраля в 23:07

Центробанк изменил правила блокировки счетов, новая схема получения пенсий, СССР назвали незаконным государством. Главное за день — в подборке URA.RU

URA.Ruвчера в 13:15

ЦБ изменит критерии подозрительных операций для блокировки счетов в банках

Ведомости16 февраля в 17:20
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Общество

Якубович рассказал о спасении Диброва

Газета.Ru 02:33
Армия и оружие

В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Технологии

Mastercard работает над системой оплаты транспорта по походке человека

Одна из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт, американская Mastercard, работает над технологией по оплате транспортных билетов с использованием походки человека в качестве аутентификации, сообщил представитель компании.
ПРАЙМ вчера в 13:44
Общество

В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
RT на русском 00:09
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Шоу-бизнес

Певица Валерия показала свое фото без ретуши

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что юморист выложил фото певицы Седаковой без фотошопа.
Gazeta.SPb 16 февраля в 17:31
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Футбол

Тренер Юран может покинуть «Химки», не проведя ни одного матча

Зимой Талалаев оставил свой пост, и новым тренером был назначен Сергей Юран, который пока не успел провести в этой роли ни одного офицального матча.
Вести.Ru 01:12
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Происшествия

На Ставрополье 18-летняя девушка родила дочь и выбросила ее в окно

По данным следствия, днем 15 февраля текущего года женщина родила у себя в квартире на первом этаже в городе Буденновске девочку, завернула ее в полотенце и выбросила в окно.
РИА Новости 02:46
Игры

Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве

Cyber.sports.ru вчера в 02:21
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Гаджеты

LG «врывается» в мобильный бизнес со свои бюджетным смартфоном

Ежедневные Новости Владивостока 01:19
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Законопроект об обязательном переносе одного из выходных дней на 31 декабря отказалась поддержать правительственная комиссия по законопроектной деятельности.
Газета.Ru 04:09
Общество

Милонов предложил закрепить в Конституции запрет на аборты

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов направил письмо профильному комитету по госстроительству и законодательству с предложением о закреплении в преамбуле Основного закона страны запрета на аборты.
Невские Новости вчера в 20:40
Происшествия

В Казахстане задержаны планировавшие теракты экстремисты

В Алма-Ате задержаны два экстремиста, которые планировали осуществление терактов в местах массового скопления людей.
RT на русском вчера в 23:35
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Общество

В России выросло число нерегулярных потребителей наркотиков

В России растет число наркопотребителей, которые употребляют психоактивные вещества, но не постоянно.
Lenta.ru 02:19
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Суд выдал санкцию на заочный арест. В ноябре прошлого года полиция Вены доставила Мазо на допрос.
РИА Новости 04:05
Происшествия

В Ленинградской области мужчина пытался закопать бочку с телом матери

Полицейские задержали мужчину, который пытался закопать бочку с женским телом в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:24
Кино

В сети появились видео со съемок новой части «Матрицы»

В интернете распространилось несколько видеороликов со съемок четвертой части франшизы «Матрица» — случайные очевидцы засняли на камеру прыжок с небоскреба в Сан-Франциско.
Salt Mag 16 февраля в 07:40
Происшествия

В Псковской гимназии школьник ударил педагога

На кадрах видно, как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ бьёт женщину по лицу.
Говорит Москва 02:27
Здоровье

Врач отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией в Прикамье

Врач поликлиники поселка Ныроб в Прикамье отказалась принимать пациента с ВИЧ-инфекцией.
Аргументы недели 03:56
Гаджеты

«Дочка» Сбербанка представила свой первый гаджет

Во вторник, 18 февраля, начнутся продажи Okko Smart Box — ТВ-приставки, разработанной компанией «СберДевайсы» для онлайн-кинотеатра Okko.
РБК вчера в 23:00
Общество

Роскачество не нашло ни одной тушенки по ГОСТу

Специалисты Роскачества проверили тушеную говядину высшего сорта 23 торговых марок из России и Белоруссии, представленных на российских прилавках.
Известия 00:00
Политика

Зеленский созывает заседание СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский объявил о созыве внеочередного заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.
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Культура

Мишустин поздравил композитора Геннадия Гладкова с 85-летием

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поздравил композитора Геннадия Гладкова с юбилеем.
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Экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов

В результате экран Samsung Galaxy S20 Ultra признан лучшим на рынке смартфонов, получив высший балл – А+.
Astera вчера в 15:50
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