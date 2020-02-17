Экономика
BFM.ruЦБ разработал новые основания для блокировки счетов
Центробанк намерен изменить основания для блокировки счетов. Как пишет РБК, регулятор предлагает как убрать, так и добавить критерии, по которым операции можно признавать сомнительными.
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с чего всё началось
Новый перечень «не является исчерпывающим», сказал РБК представитель ЦБ: «Кредитные организации вправе дополнить его своими критериями, характерными именно для них, с учетом масштаба, специфики и характера деятельности кредитной организации, характера совершаемых клиентами операций и связанного с ними уровня риска легализации (отмывания) преступных доходов».РБКвчера в 16:01
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Общество
Голландские спецслужбы: в районе крушения MH17 «Буков» вообще не было
Как сообщает платформа для независимых журналистов Bonanza Media, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов обнародовала документ, согласно которому, в районе крушения малайзийского лайнера Boeing MH17 ни одной установки ЗРК "Бук" не присутствовало.
Общество
В РПЦ извинились за слова протоиерея о «бесплатных проститутках»
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион принес извинения за слова протоиерея Димитрия Смирнова, сравнившего женщин, сожительствующих с мужчинами без оформления брака, с «бесплатными проститутками».
Гаджеты
Складной Samsung Galaxy Z Flip треснул после первого раскладывания
По словам жителя Великобритании, новая раскладушка треснула после первого открытия.
Здоровье
Пермский врач отказала ВИЧ-положительному посетителю в приеме
В пермском поселке Ныроб вместо консультации врач разгласила ВИЧ-статус посетителя всем присутствующим, передает 59.ru со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и президент организации Выбор Анна Каргапольцева.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Футбол
Футболист Смолов забил «Реалу» в чемпионате Испании
Шоу-бизнес
Лобода отреагировала на инцидент с «пьяными» танцами
Исполнительница Светлана Лобода отреагировала на инцидент, из-за которого ее "обвинили" в "пьяных" танцах.
Шоу-бизнес
Бузова прыгнула в толпу со сцены
Во время выступления певица решила сигануть со сцены в толпу поклонников в надежде, что те ее поймают.
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Космос
В MetaBallStudios сравнили астероиды и земные объекты
На всемирно известном канале MetaBallStudios был обнародован видеоматериал, в котором ученые продемонстрировали реальные габариты астероидов в сравнении с объектами, расположенными на земном шаре.
Общество
В России предложили использовать сайт госуслуг для продажи алкоголя
Предполагается, что заказ алкоголя будет проходить по следующей схеме: пользователь оформляет покупку в онлайн-магазине и выбирает способ оплаты, после чего магазин предложит ему пройти идентификацию с помощью портала госуслуг, связанного с ЕБС.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в 26-м туре АПЛ
Шоу-бизнес
Лариса Долина показала обновленное лицо на свадьбе у Лены Лениной
Ленина рассказала о некоторых подробностях прошедшего торжества, сказав, что на ее свадьбе среди гостей была ее близкая подруга, джазовая певица Лариса Долина.
Общество
«Макдоналдс» открыл в России «темную кухню»
Игры
Геймплей отмененного шутера StarCraft: Ghost в хорошем качестве
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Политика
МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России в связи с задержанием четырёх браконьеров в Азовском море, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал уехала из Минска
В Беларуси проходят съемки нового сезона. Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал вернулась в Киев. 17 февраля актриса уже была на Украине.
Общество
Глава госпиталя в Ухане умер из-за коронавируса
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Симеоне: «Уверен, что этот „Ливерпуль“ войдёт в историю»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча против «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Политика
Глава МИД Украины предрек войну между Россией и Белоруссией
Если белорусы захотят оставаться независимыми, то их ожидает война с Россией, подобная той, что происходит на Украине, считает глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
Безос выделит на борьбу с изменениями климата $10 млрд
Основатель компании Amazon, американский бизнесмен Джефф Безос решил выделить на борьбу с изменениями климата $10 млрд.
Общество
«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера
В феврале 2019 г. «Газпром» объявил об отставке двух ключевых заместителей Миллера – Валерия Голубева, курировавшего внутренний рынок, и Александра Медведева, отвечавшего за работу на внешних рынках.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Фигурное катание
Алина Загитова намекнула на свое возвращение в следующем сезоне
Приостановившая карьеру российская фигуристка Алина Загитова сообщила, что намерена приложить максимум усилий для того, чтобы выступать на соревнованиях в следующем сезоне.
Политика
Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе
Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о сокращении рейсов в Китай
«Аэрофлот» принял решение временно внести изменения в расписание полётов в Китай «в связи со снижением спроса».
Футбол