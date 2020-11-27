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Деловое.ТВ
Деловое.ТВ

ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

Изменения станут первым шагом к созданию единой межбанковской системы. В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
РБК26 ноября в 22:00
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Банки.ру

27 ноября. Главное за минуту

Банки.ру27 ноября в 12:00
Lenta.ru

Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Lenta.ru27 ноября в 09:04
РБК

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег

РБК26 ноября в 22:00
RT на русском

РБК: ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

RT на русском27 ноября в 02:35
РИА Новости

Центробанк разработал новые правила оценки риска обналичивания денег

РИА Новости27 ноября в 02:34
Российская газета

ЦБ оценит риск участия юрлиц в отмывании денег по принципу светофора

Российская газета27 ноября в 01:57
ПРАЙМ

Эксперты оценили риски «антиотмывочной» инициативы Банка России

ПРАЙМ27 ноября в 05:59

Как активисты Идлиба стали «живым щитом» сирийских боевиков

Работая в плотной связке с террористами, личности, именующие себя «активистами» и «правозащитниками», помогают боевикам в легализации на Западе под видом «умеренной оппозиции» и в пропагандистской кампании против сирийского правительства.
Как активисты Идлиба стали «живым щитом» сирийских боевиков
ФАНвчера в 13:05

«Газпром» оценил задержку ввода ГТС в Сербии для «Турецкого потока»

Ввод компрессорной станции в Сербии для строящихся под газ "Турецкого потока" мощностей, согласно планам сербской стороны, в 2020 году не предполагался, поэтому говорить об отставании ее запуска неверно, заявили журналистам в "Газпроме".
ПРАЙМ25 ноября в 09:57

В Иране нашли связь между убийством Фахризаде и взрывом на объекте в Натанзе

За саботажем на ядерном объекте в Натанзе и убийством ядерщика Мохсена Фахризаде стоят одни и те же структуры, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Газета.Ru16:32

«Остров мечты» могут закрыть на 90 суток за нарушение мер по COVID-19

Московский парк развлечений "Остров мечты" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или временно закрыть за нарушение мер профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе Москвы в субботу.
РИА Новостивчера в 11:27

«Мы заключили мир»: Маргарита Готовцева впервые за год увидела двух дочерей

За драмой, которая развернулась между защитником клуба НХЛ «Оттава Сенаторз» Никитой Зайцевым и его бывшей супругой Маргаритой Готовцевой, мы наблюдали с ноября 2019 года: после того, как хоккеист похитил двух своих дочерей — 3-летнюю Веру и 2-летнюю Соню.
Woman.ru27 ноября в 11:45

Правительственные войска в Эфиопии наносят удары по столице мятежного штата Тыграй

Премьер-министр Эфиопии и лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед распорядился начать военную операцию против вооруженных отрядов в штате Тыграй после того, как они напали на объекты федеральной армии.
Эхо Москвывчера в 06:35