ЦБ разработал новые правила оценки риска обналичивания денег
Изменения станут первым шагом к созданию единой межбанковской системы. В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.В источнике
С чего всё началось
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ.
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