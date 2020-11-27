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Изменения станут первым шагом к созданию единой межбанковской системы. В Банке России пройдут клиентские проверки на предмет угрозы обналичивания и отмывания средств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок в соответствующий закон.

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