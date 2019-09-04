Экономика
РБКЦентробанк разработал требования к объединению полисов ОСАГО и каско
Банк России разработал требования к договорам, которые позволяют включать риски по договору добровольного страхования средств наземного транспорта (каско) в полис ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.
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Центробанк сообщил о возможном введении двойного полиса для автомобилистов
Московский Комсомолец08:53
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Происшествия
Съемочную группу фильма «Чики» обстреляли в КБР
Съемочную площадку фильма "Чики" с Ириной Горбачевой в главной роли обстреляли в Кабардино-Балкарии.
РЕН ТВ 12:46
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Общество
The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни
Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Общество
В Сочи семью с онкологическим больным выселили из временного жилья
По решению суда семья выселена из помещения для временного проживания, где люди оказались после изъятия земли под олимпийскую стройку.
Коммерсантъ 09:31
Интернет
Firefox 69 начал блокировать отслеживание пользователей в Сети
Компания Mozilla выпустила новую версию браузера Firefox 69.
News.ru 05:45
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Хоккей
«Трактор» проиграл СКА в овертайме
Сегодня во втором матче регулярного чемпионата на домашней арене «Трактор» в очень напряженной борьбе проиграл команде СКА из Санкт-Петербурга (примечательно, что в тренерский штаб соперника входит Анвар Гатиятулин, бывший главный тренер челябинского клуба).
Челябинский обзор 12:29
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Экономика
Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка
РИА Новости вчера в 07:36
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия вчера в 16:50
Баскетбол
Сборная России проиграла команде Аргентины на Кубке мира по баскетболу
Сборная России проиграла команде Аргентины в заключительном матче первого группового этапа Кубка мира по баскетболу.
Газета.Ru 10:36
Политика
Киев предложил России вернуться к работе в СЦКК
Киев на заседании контактной группы в Минске предложил России вернуться к работе в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь полпреда Украины Леонида Кучмы.
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес
Иван Ургант показал свою знаменитую бабушку в день ее рождения
Иван Ургант сфотографировал дорогую именинницу и показал поклонникам свою красавицу-бабушку.
Летидор 05:48
Гаджеты
Google официально выпустила Android 10
После нескольких месяцев бета-тестирования Google наконец представила финальную версию Android 10 и уже выпустила ее — для смартфонов Pixel и смартфона Essential Phone.
Популярная механика 02:51
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru 12:16
Политика
Путину и Моди показали ритуал защиты от злых духов
Президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Индии Нарендре Моди показали ритуал защиты от злых духов, сообщает «РИА Новости».
РБК 12:50
Политика
Правительство порекомендовало Зеленскому уволить Кличко
Кабинет министров Украины направил президенту Владимиру Зеленскому представление на увольнение мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.
Вести.Ru 08:52
Политика
В Британии депутаты приняли ко второму чтению законопроект по брекситу
Члены палаты общин парламента Великобритании проголосовали за то, чтобы законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Великобритании из Евросоюза на три месяца, был рассмотрен во втором чтении.
RT на русском 12:42
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30
Шоу-бизнес
Микки Рурк шокировал фанатов новым лицом после пластической операции
Недавно Микки Рурк блестнул в телешоу новым лицом после очередной операции, причём в буквальном смысле.
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Начались продажи грузовика ГАЗ «Садко Next»
«Группа ГАЗ» начала продажи нового полноприводного грузовика «Садко Next» — наследника легендарного ГАЗ-66 «Шишига».
Автоновости дня вчера в 22:58
Транспорт
Минтранс планирует отменить предполетный досмотр транзитных пассажиров
Министерство транспорта России планирует отменить предполетный досмотр пассажиров внутрироссийских транзитных рейсов.
Известия 08:48
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
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Ирина Розанова на премьере фильма «Одесса» поразила всех своим видом
В Москве весь бомонд талантливых актеров и артистов собрался на премьеру фильма «Одесса» снятого режиссером Валерием Тодоровским.
Bimru.ru 11:02
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Apple выпустит новый бюджетный iPhone впервые с 2016 года
Американская компания Apple впервые с 2016 года представит новую бюджетную версию смартфона iPhone, которая станет преемником модели iPhone SE.
REGNUM 10:39
Экономика
Орешкин рассказал о вине банков в закредитованности россиян
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что банки частично несут вину за нынешний уровень закредитованности населения.
RT на русском 01:52
Хоккей
«Автомобилист» благодаря 3 очкам Доуса обыграл «Витязь»
Спорт-Экспресс 12:32