с чего всё началось

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Гаджеты Google представила десятую версию Android Американская компания Google выпустила новую, десятую версию своей мобильной операционной системы Android.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Общество Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Камшалов Последний председатель Госкомитета СССР по кинематографии, партийный деятель Александр Камшалов скончался на 88-м году жизни.

Политика В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы «Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Теннис Тренер Медведева считает россиянина непонятым гением Жиль Сервара, тренер Даниила Медведева, прокомментировал поведение своего подопечного на US Open.

Кино Сиквел Tomb Raider с Алисией Викандер выйдет в марте 2021 года Лента выйдет в прокат ровно через три года после премьеры первой части, которая при производственном бюджете в 95 млн долларов заработала в мировом прокате 275 млн долларов.

Политика Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.

Гаджеты USB-IF анонсировала окончательные спецификации USB4 Форум разработчиков USB (USB-IF), организация поддержки для продвижения и внедрения технологии USB, объявила о публикации спецификации USB4, крупного обновления для архитектуры USB следующего поколения, которая дополняет и основывается на существующем USB 3.2. и архитектуры USB 2.0.

Политика Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".

Футбол Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Общество Тайфун «Линлин» может принести месячную норму осадков в Приморье Тайфун "Линлин" может принести месячную норму осадков 7-9 августа в Приморье, где из-за августовских ливней действует режим ЧС, сообщает Примгидромет.

Армия и оружие Власти Йемена опровергли участие в переговорах с южными сепаратистами Международно признанное правительство Йемена опровергло сообщения СМИ об участии в непрямых переговорах в Джидде с сепаратистами из Переходного совета Южного Йемена.

Шоу-бизнес В Сети сообщили о второй беременности Ксении Собчак Сразу несколько источников распространили информацию о возможной беременности Ксении Собчак.

Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Политика В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Технологии В интернете нашли базу со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука На незащищенном сервере без пароля обнаружили базу данных со 419 миллионами телефонных номеров пользователей фейсбука, сообщает TechCrunch.

Наука Медицинские маски защищают от гриппа не хуже респираторов Международная группа ученых сравнила медицинскую маску с респиратором и выяснили, что различий в эффективности данных средств для профилактики гриппа практически нет.

Здоровье Россиян предложили законодательно обязать следить за здоровьем Губернатор Приморского края Олег Кожемяко выступил с предложением на законодательном уровне закрепить ответственность граждан за свое здоровье.

Общество Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.

Гаджеты Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.

Политика Евросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны.