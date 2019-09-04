с чего всё началось

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Хоккей «Спартак» одержал первую победу в КХЛ под руководством Знарка «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 5:2, пишет РБК.

Армия и оружие В США назвали возможные сроки размещения запрещённых ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти назвал возможные сроки размещения Вашингтоном ракет, которые были запрещены Договором РСМД.

Интернет Twitter приостановил возможность оставлять записи с помощью SMS Пользователи Twitter некоторое время не смогут публиковать записи в социальной сети посредством SMS.

Единоборства Нурмагомедов получит за бой с Порье более 6 миллинов долларов Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье более 6 миллионов долларов.

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Происшествия В Минобороны подтвердили гибель пилотов разбившегося Су-25 Министерство обороны России подтвердило гибель двух пилотов штурмовика Су-25УБ, который потерпел крушение в Ставропольском крае.

Кино Безруков предложил брать деньги за прокат в России западных фильмов Народный артист России Сергей Безруков высказал мнение, что по российскому телевидению надо показывать больше отечественных фильмов, особенно детских, а за показ западного кино брать сбор.

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Политика Украина ответила на предложение особого статуса в ЕС Президент Словении Борут Пахор во время выступления на 14-м стратегическом форуме в городе Блед выдвинул предложение дать Украине и Турции особый статус в ЕС.

Политика Соловьев предрек новые войны на Украине Украинская власть в будущем может столкнуться с новыми гражданскими конфликтами, заявил телеведущий Владимир Соловьев во время своей авторской передачи на телеканале "Россия 1".

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Здоровье Простые правила, как заставить организм проснуться за 5 минут Ученые установили, что для здорового сна в теплое время года оптимальная температура − +30°С, осенью с начала отопительного сезона − +19°С.

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Футбол Сборная России вылетает в Шотландию Напомним, что после четырех игр отборочного раунда сборная России набрала 9 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице группы I, уступая идущей на первом месте команде Бельгии три очка.

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Шоу-бизнес Александр Семчев похудел на 100 килограммов Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.

Происшествия Суд вынес приговор еще одному участнику незаконной акции в Москве "Назначить наказание Коваленко в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - цитирует ТАСС судью Олесю Менделееву.