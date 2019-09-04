Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Указание, проект
 которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Право.ру10:31

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В России подешевеет КАСКО

9111.ru01 сентября в 08:27

ЦБ экономит бумагу

Коммерсантъ16:05

Полис с другой стороны

Российская газета12:21

Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско

РИА Новости10:57

«АльфаСтрахование»: объединенный полис ОСАГО и каско не будет дешевле отдельных страховок

ТАСС11:13

Центробанк сообщил о возможном введении двойного полиса для автомобилистов

Московский Комсомолец08:53

Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско

URA.Ru13:48
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Газета.Ru 10:58
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

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Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали

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