с чего всё началось

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Общество Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.

Армия и оружие Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Политика Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.

Шоу-бизнес Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.

Происшествия Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25 Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.

Шоу-бизнес Бородина осудила девушек с нарощенными волосами Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.

Общество Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.

Гаджеты Google объявила о выходе Android 10 Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.

Гаджеты Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.

Гаджеты Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.

Технологии Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.

Происшествия Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.

Шоу-бизнес Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов, задолжал налоговикам Петербурга более 32 тысяч рублей.

Кино Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.

Баскетбол Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.

Теннис US Open. Бенчич обыграла Векич и вышла в полуфинал В полуфинале US Open Бенчич сыграет с победительницей в паре Бьянка Андрееску (Канада) — Элиза Мертенс (Бельгия).

Происшествия Руку ребенка на «Чкаловской» затянуло в эскалатор В Петербурге рука восьмилетнего ребенка попала в гребенку эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».