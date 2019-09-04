Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Указание, проект
 которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.
Право.ру10:31

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Центробанк подготовил требования к объединению ОСАГО и каско

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Полис с другой стороны

Российская газета12:21

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Московский Комсомолец08:53

Автостраховщики оценили инициативу ЦБ об объединении ОСАГО и каско

РИА Новости10:57
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