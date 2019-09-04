Экономика
Российская газетаЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Указание, проект которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.Право.ру10:31
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Центробанк сообщил о возможном введении двойного полиса для автомобилистов
Московский Комсомолец08:53
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Общество
Закрытый российский город с одной больницей лишился главного хирурга
Об увольнении всех хирургов в единственной больнице Трехгорного стало известно 29 августа, причиной ухода стали высокие нагрузки и низкая зарплата.
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Здоровье
Глава Крыма предложил «прикрепить» жителей к частным клиникам
Власти Крыма хотят закрепить население полуострова за частными клиниками.
REGNUM 09:16
Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Происшествия
Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Поисковая группа нашла тела пилотов учебного штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
Lenta.ru 02:04
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru 13:10
Общество
Скандальный брак с 11-летней девочкой в Иране расторгли
Суд иранской провинции Кохгилуйе и Бойерахмед расторг брак между 22-летним мужчиной и 11-летней девочкой, этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 15:09
Гаджеты
Google объявила о выходе Android 10
Новую версию операционной системы первыми получат владельцы смартфонов Pixel, в дальнейшем обновление станет доступно и на других устройствах, сообщается в официальном блоге компании.
Экономика сегодня вчера в 17:35
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Если задуманное будет реализовано, доля выходящих на пенсию россиян, которые получат накопительную пенсию в виде единовременной выплаты, возрастет.
Российская газета 01 сентября в 21:32
Происшествия
Прокурор попросил назначить Кириллу Жукову более 4 лет колонии
Коммерсантъ вчера в 14:44
Футбол
ЦСКА предпринимал попытку покупки форварда «Барселоны»
Metaratings 12:03
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Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com 10:53
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Ноутбук Acer Swift 5 установил рекорд по лёгкости
На выставке IFA 2019 компания Acer представила новую версию ноутбука Swift 5. Как подчёркивает производитель, это самый легкий в мире 14-дюймовый ноутбук с поддержкой дискретных видеокарт.
Ferra 09:07
Наука
Редкая патология показала, как именно мозг различает цвета
Популярная механика 10:10
Технологии
Суд отклонил иск «Лаборатории Касперского» к бывшим сотрудникам
Арбитражный суд Москвы отклонил иск «Лаборатории Касперского» о защите интеллектуальной собственности к основанному экс-сотрудниками разработчику софта «Киберсекьюрити Солюшнс», следует из картотеки арбитражных дел.
Rambler News Service 10:36
Происшествия
Под Москвой трехлетняя девочка упала с десятого этажа и выжила
В городе Щелково Московской области трехлетняя девочка выпала с балкона десятого этажа и выжила.
Lenta.ru 13:10
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Эдиакарскую многоножку заподозрили в принадлежности к кольчатым червям или членистоногим
Авторы полагают, что Yilingia spiciformis, возможно, относилось к кольчатым червям или членистоногим.
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Шоу-бизнес
Налоговая разыскивает отца Ольги Бузовой за долг
Отец российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, Игорь Бузов, задолжал налоговикам Петербурга более 32 тысяч рублей.
NewInform 11:27
Кино
Путин поздравил Нину Ургант с 90-летием
Президент РФ Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Нину Ургант.
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Шоу-бизнес
Волочкова объяснила, почему не афиширует своего возлюбленного
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Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
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US Open. Бенчич обыграла Векич и вышла в полуфинал
В полуфинале US Open Бенчич сыграет с победительницей в паре Бьянка Андрееску (Канада) — Элиза Мертенс (Бельгия).
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Руку ребенка на «Чкаловской» затянуло в эскалатор
В Петербурге рука восьмилетнего ребенка попала в гребенку эскалатора. Инцидент произошел на станции метро «Чкаловская».
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Преступления банды российских подростков заинтересовали главу СКР
При наличии оснований материалы в отношении несовершеннолетних будут переданы из органов внутренних дел в производство СКР.
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