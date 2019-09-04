Экономика
Российская газетаЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
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Центробанк сообщил о возможном введении двойного полиса для автомобилистов
Московский Комсомолец08:53
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 12:03, Вашингтон
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Общество
Мединский назвал убожеством читающих комиксы взрослых
"Ориентация комикса должна быть на ребенка, который только учится читать, до семи или восьми лет, но взрослому человеку читать комиксы, мне кажется это убожеством", - заявил Мединский.
Газета.Ru 11:48
Происшествия
Посадившего самолет в поле Героя России вернули к полетам
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который посадил в кукурузном поле самолет Airbus А321 и спас более 230 человек, 4 сентября вернется к полетам.
Lenta.ru вчера в 08:09
Экономика
Финансисты заявили о сокращении доли «идеальных» заемщиков
Почему хороших клиентов становится меньше Доля качественных заемщиков действительно снижается, считает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
РБК 00:05
Политика
Госсекретарь США попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»
Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток-2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта.
РБК 08:50
Политика
Кличко назвал незаконным решение о его увольнении
Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Армия и оружие
ВВС США хотят приобрести пусковые установки, копирующие С-300
Портал «Уорзон» сообщил о намерении ВВС США приобрести две транспортно-пусковые установки, которые внешне и по техническим характеристиками напоминают российские зенитные ракетные системы С-300ПМУ-1 и С-300ПМУ-2.
Военное дело 00:44
Происшествия
Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Происшествия
Следствие рассматривает две версии крушения Су-25
Следствие рассматривает отказ техники и ошибку пилотирования в качестве основных причин крушения учебно-боевого самолета Су-25УБ в Ставропольском крае.
BFM.ru 07:40
Экономика
Украина погасила долги перед МВФ за 2014 год
Украина смогла вернуть Международному валютному фонду все кредиты, которые она взяла по программе 2014 года.
REGNUM вчера в 14:26
Политика
Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности провести досрочные выборы, если депутаты 4 сентября проголосуют за новую отсрочку переговоров о выходе страны из состава Евросоюза.
RT на русском вчера в 18:39
Футбол
Зобнин рассказал, какое имя дали новорожденной дочери
Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин, ставший второй раз отцом, поделился эмоциями, а также рассказал, как назвали дочку.
Sport24.ru 09:22
Технологии
В России могут легализовать eSIM
Правительство России поручило Минкомсвязи, ФАС и сотовым операторам подготовить предложения по нормативной базе для легализации в России технологии виртуальных сим-карт eSIM.
Ридус 10:10
Космос
«Главкосмос» запустит кластер зарубежных спутников в 2020 году
Компания "Главкосмос" ("дочка" Роскосмоса) подписала контракт с немецкой фирмой Exolaunch на запуск малых космических аппаратов из Северной Америки, Европы и Азии на ракете-носителе "Союз-2" в 2020 году.
РИА Новости 06:24
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах выросло до семи человек
Число жертв урагана "Дориан" на Багамах возросло до семи человек, власти считают, что эта цифра не окончательная, заявил в среду премьер-министр островного государства Губерт Миннис, трансляцию его выступления вел Twitter телеканал ZNS Bahamas.
РИА Новости вчера в 20:47
Политика
Песков назвал ситуацию с поставками С-400 в Индию благоприятной
RT на русском 11:42
Шоу-бизнес
Бабушка «послала» Ивана Урганта в собственный день рождения
Телеведущий Иван Ургант в Instagram рассказал, что пришел поздравить свою бабушку, знаменитую актрису Нину Ургант, которой исполнилось девяносто лет.
Телепрограмма 07:01
Политика
В Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
Интерфакс 06:18
Хоккей
«Салават Юлаев» в Китае обыграл «Куньлунь Ред Стар»
News102.ru 09:53
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости вчера в 08:16
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Кино
Безруков предложил «брать мзду» за прокат западных фильмов в России
Народный артист РФ Сергей Безруков предложил брать сбор за прокат западных фильмов на российских экранах.
ТАСС 06:43
Космос
Астрономы изучают «горные хребты» Млечного пути
AstroNews.ru вчера в 01:27
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском 01 сентября в 23:18