с чего всё началось

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

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Экономика Орешкин назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Максим Орешкин в интервью Business FM на Восточном экономическом форуме допустил переход на четырехдневную рабочую неделю, но назвал необходимые для этого условия.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Происшествия СК возбудил дело после гибели пятилетней девочки в Турции СК завел дело после гибели пятилетней девочки в Турции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами "Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию", — говорится в сообщении.

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