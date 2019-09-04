Экономика
Российская газетаЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско
Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Указание, проект которого размещен на сайте регулятора, позволит не оформлять отдельный полис каско, а вносить информацию в договор обязательного страхования гражданской ответственности.Право.рувчера в 10:31
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Центробанк сообщил о возможном введении двойного полиса для автомобилистов
Московский Комсомолецвчера в 08:53
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Аргументы недели вчера в 10:31
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
РИА Новости вчера в 12:36
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 03 сентября в 07:05
Происшествия
Тела пилотов Су-25 оказались под завалами
Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.
Lenta.ru вчера в 03:55
Происшествия
Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье
"По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.
ТАСС вчера в 15:04
Авто
Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом
Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.
Российская газета вчера в 14:17
Общество
Чайка рассказал о продолжающемся давлении на бизнес
Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что удовлетворяется примерно 50% жалоб, поступающих в надзорное ведомство, а в некоторых регионах - до 70%, что говорит как о продолжающемся давлении на бизнес, так и об эффективности правозащитной работы прокуратуры.
Интерфакс вчера в 22:53
Экономика
Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию
Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС вчера в 09:04
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Политика
Абэ хочет вывести переговоры по мирному договору с РФ на новый уровень
Комсомольская правда вчера в 02:00
Футбол
Зинченко мог перейти в «Ювентус»
Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.
Чемпионат вчера в 09:34
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Общество
Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде
Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 03:13
Экономика
РЭЦ поддержит экспортное развитие «Сибура»
Генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев и председатель правления "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов подписали на полях Восточного экономического форума соглашение о сотрудничестве, предусматривающее кредитно-страховую поддержку крупных проектов холдинга с экспортной составляющей, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.
ТАСС вчера в 04:21
Армия и оружие
Украинский генерал призвал заменить «москитный флот» фрегатами из США
На Украине неоднократно заявляли о планах создания "москитных сил", призванных стать ударным потенциалом для флота.
РИА Новости вчера в 20:07
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru вчера в 14:59
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 03 сентября в 16:50
Шоу-бизнес
Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке
Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Экономика
Топилин допустил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Впервые об идее в будущем перевести страну на четырехдневную рабочую неделю заговорил премьер-министр Дмитрий Медведев – в Женеве на международной конференции по труду.
Газета.Ru вчера в 07:44
Экономика
Греф раскритиковал идею о праве заёмщиков на выкуп своего долга
Наделение заемщиков правом выкупать свой просроченный долг может вызвать волну неплатежей, на практике это невозможно реализовать, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Rambler News Service вчера в 22:35
Армия и оружие
США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок
Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.
Политика Сегодня вчера в 12:19
Технологии
В сеть попала база данных пользователей Facebook
В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.
Anonsens вчера в 23:40
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Шоу-бизнес
Мама Децла призналась, что носит одежду покойного сына
Мама Децла Ирина Толмацкая не может смириться с горькой утратой.
Вокруг ТВ вчера в 14:31
Авто
Haval сертифицировал в России еще один новый кроссовер
В базе Росстандарта появилось ОТТС на очередную китайскую модель, которое дает право марке Haval производить и продавать в России кроссовер Haval F7x.
SpeedMe вчера в 23:23
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс вчера в 20:50
Политика
В России предложили запретить блокираторы замков ремней безопасности
Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести запрет на использование блокираторов замков ремней, которые «обманывают» систему безопасности авто и позволяют водителям не пристегиваться.
Известия вчера в 22:32