с чего всё началось

Центральный банк РФ разработал минимальные требования к договорам страхования, которые позволяют для удобства автовладельцев включать риски, застрахованные по каско, в полис обязательной "автогражданки". Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ.

ЦБ разработал требования к объединению рисков ОСАГО и каско

Политика Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.

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Происшествия Тела пилотов Су-25 оказались под завалами Тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25 пока не смогли достать — скорее всего, они находятся в образовавшейся на месте крушения трехметровой воронке, заполненной обломками.

Происшествия Трехлетняя девочка выжила после падения с 10-го этажа в Подмосковье "По предварительным данным следствия, трехлетняя девочка находилась под присмотром бабушки, оставшись одна в комнате, самостоятельно прошла на балкон, залезла на находящийся там стул и по неосторожности выпала на улицу с высоты 10-го этажа", - сообщил представитель ГСУ.

Авто Экспериментальные «Уралы» ржавеют под открытым небом Снимки опубликовал на своей странице во ВКонтакте Денис Шумин. На фото можно заметить десятки машин, которые стоят под открытым небом.

Общество Чайка рассказал о продолжающемся давлении на бизнес Генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил, что удовлетворяется примерно 50% жалоб, поступающих в надзорное ведомство, а в некоторых регионах - до 70%, что говорит как о продолжающемся давлении на бизнес, так и об эффективности правозащитной работы прокуратуры.

Экономика Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию Потребительские цены в России с 27 августа по 2 сентября 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.

Футбол Зинченко мог перейти в «Ювентус» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в летнее трансферное окно мог покинуть свою команду.

Происшествия Украинку убили во время секса в Турции Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.

Общество Минпромторг РФ на ВЭФ перепутал мост Русский с мостом в Таиланде Минпромторг на всей печатной продукции, буклетах и пакетах выпущенных к юбилейному Восточному экономическому форуму, разместил изображение не моста на остров Русский, где собственно и проходит форум, а похожий — мост Рамы IX в Бангкоке в Таиланде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Армия и оружие США выступили против протекционизма Евросоюза в сфере военных закупок Новое законодательство Европейского союза сфере военных закупок «создает проблемы», потому что не обеспечивает тот уже уровень открытости для американских компаний.

Технологии В сеть попала база данных пользователей Facebook В сеть утекли 419 миллионов телефонных номеров пользователей, проживающих в США, Великобритании и во Вьетнаме.

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Хоккей Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.