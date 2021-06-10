ЦБ разработал законопроект о регулировании финансовых холдингов
По информации агентства, Банк России предлагает считать финансовыми холдингами объединения юрлиц с долей финансовой деятельности всей группы не менее 40%.
Представленные Банком России принципы регулирования финансовых групп уже согласованы с Минфином РФ, отметил один из них.
Официально о том, что ЦБ РФ планирует в дополнение к существующим регуляторным требованиям для банковских групп и холдингов ввести аналогичные требования для объединений с участием основных видов НФО, регулятор объявил в начале июня.
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