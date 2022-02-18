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ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

В первом проекте ЦБ предлагает запретить организацию выпуска, выпуск и обращение частной цифровой валюты в России.
Коммерсантъ
За прием криптовалюты в качестве средства платежа предложены штрафы в размере до 50 000 рублей для граждан и должностных лиц и до 1 млн рублей для бизнеса.
Forbes
Банкам, финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы будет запрещено «владеть частными цифровыми валютами», передает ТАСС
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Коммерсантъ
Также регулятор хочет иметь право возбуждать административные дела при владении банками криптовалютой и отказывать в переводах для связанных с выпуском и обращением криптовалют лиц.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране
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