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ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

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Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране.
РИА Новости
Проект поправок, подготовленных Банком России, также предполагает запрет для банков и других участников финансового рынка на владение частными цифровыми валютами.
ТАСС
Штрафы для банков и некредитных организаций за нарушение запрета на владение частной цифровой валютой также могут достигать 1 млн рублей.
Интерфакс
Однако правительство позже утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина РФ.
ТАСС

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