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ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране.
РИА Новости
Проект поправок, подготовленных Банком России, также предполагает запрет для банков и других участников финансового рынка на владение частными цифровыми валютами.
ТАСС
За несоблюдение запрета на прием платежей в криптовалюте граждан и должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей, юридические лица — от 700 тысяч рублей до миллиона.
РИА Новости
Однако правительство позже утвердило Концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют, в основу которой легли предложения Минфина РФ.
ТАСС

Подробнее о событии

ЦБ разработал проект закона о запрете криптовалют. Как отреагировал рынок
РБК11:49
ЦБ подготовил законопроект о запрете выпуска и оборота криптовалют в России
ТАСС08:05
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