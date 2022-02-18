"Устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями , субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой", - следует из документа.
Сообщается, что ЦБ РФ также хочет получить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении банками и участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами.
Порт для перевалки миллионов тонн белорусских грузов может быть построен под Петербургом, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам встречи с главой российского государства Владимиром Путиным в пятницу.