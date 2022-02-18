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ЦБ разработал законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в стране

Банк России разработал законопроект, запрещающий производство и оборот частных цифровых валют в стране.
РИА Новости
"Устанавливается административная ответственность за несоблюдение кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями , субъектами национальной платежной системы запрета на владение частной цифровой валютой", - следует из документа.
ТАСС
Сообщается, что ЦБ РФ также хочет получить полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении банками и участниками финрынка запрета на владение частными цифровыми валютами.
ПРАЙМ
В январе Банк России опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют.
ТАСС

Подробнее о событии

Банк России сформулировал предложение искоренить в России частные криптовалюты
Коммерсантъ12:57
ЦБ подготовил законопроект о запрете выпуска и оборота криптовалют в России
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