Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
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ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

РИА Новости06:54

ЦБ РФ временно разрешил дистанционно открывать счета

News.ru07:51

ЦБ временно разрешил открывать счета для ряда платежей дистанционно

РЕН ТВ07:11

ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции

РБК12:44

Центробанк разрешил банкам дистанционно открывать счета для новых клиентов

66.ru06:12

Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Lenta.ru06:01

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

Ведомости04:51
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
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Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук с мужем устроили праздник для дочки Амелии — фото

Юлия Ковальчук отметила «промежуточный» день рождения своей дочки. Маленькой Амелии сегодня исполнилось 2,5 года.
7Дней.ру 12:30
Шоу-бизнес

Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации

Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
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Общество

YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки

Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
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Авто

Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС

Как сообщил в интервью изданию Autocar технический директор марки Матиас Рабе, Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС.
Motor вчера в 09:00
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Общество

Смоленскую Вязьму закрыли из-за коронавируса

Решение принял губернатор Алексей Островский в связи с ситуацией по коронавирусу в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
REGNUM 12:33
Общество

Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
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Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
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Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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Общество

ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Транспорт

РЖД отменят 32 поезда дальнего следования

«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
64
Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции

URA.Ru 07:10
8
Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
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Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
1,7K
Общество

Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте

В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
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Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
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Энергетика

Новак: Эр-Рияд не сможет потеснить РФ на рынке нефти

Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти являются иррациональными и не приведут к притеснению России на рынке нефти.
News.ru 11:38
Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
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Наука

Стало известно о распространении 3 типов коронавируса в мире

По данным ученых, оригинальный вирус (тип А) перешел к людям от летучих мышей. Наиболее распространен он был в Австралии и США.
МедиаПоток 10 апреля в 07:57
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Игры

Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam

Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Общество

В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома

Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
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Религия

Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
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Политика

Президент Чехии осудил снос памятника Коневу

Газета.Ru 12:23
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Политика

В Крыму отреагировали на заявление ЕС о статусе полуострова

Ранее Европейская служба внешних действий (является дипломатической службой) Евросоюза на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором отмечается, что "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию" Крыма и ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове.
РИА Новости 08:35
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
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Здоровье

Глеб Никитин привел наглядный пример пользы самоизоляции

Как следует из представленных моделей, при соблюдении самоизоляции пик эпидемии в регионе придется на 20-25 апреля.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 05:30
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Футбол

Джано выбрал между «Спартаком» и раем

Полузащитник "Анортосиса" Джано ответил на вопросы подписчиков в "Инстаграме".
Soccer.ru 12:20
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