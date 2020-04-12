Экономика
ВедомостиЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам
ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
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Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук с мужем устроили праздник для дочки Амелии — фото
Юлия Ковальчук отметила «промежуточный» день рождения своей дочки. Маленькой Амелии сегодня исполнилось 2,5 года.
7Дней.ру 12:30
Шоу-бизнес
Друг Татьяны Булановой рассказал о ее состоянии после госпитализации
Татьяна Буланова была экстренно госпитализирована с подозрением на инсульт Актер сообщил, что Буланова находится в сознании, и причин для паники нет.
Вокруг ТВ 04:05
Общество
YouTube восстановил видео с интервью главврача Коммунарки
Крупнейший хостинг YouTube вернул 48-минутное видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому.
СОВА вчера в 14:11
Авто
Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС
Как сообщил в интервью изданию Autocar технический директор марки Матиас Рабе, Volkswagen пока не собирается отказываться от ДВС.
Motor вчера в 09:00
Общество
Смоленскую Вязьму закрыли из-за коронавируса
Решение принял губернатор Алексей Островский в связи с ситуацией по коронавирусу в местном доме-интернате для престарелых и инвалидов.
REGNUM 12:33
Общество
Борис Джонсон выписан из больницы после коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из лондонской больницы, где он лечился от коронавируса, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского правительства.
Ведомости 09:00
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Житель дома на юго-западе Москвы устроил стрельбу из-за доли собственности на квартиру, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье вечером информированный источник.
Интерфакс 12:35
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Общество
ВОЗ объяснила всплеск заражений в Москве
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович объяснила рост числа заражений коронавирусом в столице "расслабленным поведением" москвичей.
Вести.Ru 09:30
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Транспорт
РЖД отменят 32 поезда дальнего следования
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», — отметила компания в пресс-релизе.
Lenta.ru 11:47
Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ вчера в 14:25
Экономика
Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса
Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
Энергетика
Новак: Эр-Рияд не сможет потеснить РФ на рынке нефти
Действия Саудовской Аравии по увеличению добычи нефти являются иррациональными и не приведут к притеснению России на рынке нефти.
News.ru 11:38
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru 10 апреля в 06:21
Наука
Стало известно о распространении 3 типов коронавируса в мире
По данным ученых, оригинальный вирус (тип А) перешел к людям от летучих мышей. Наиболее распространен он был в Австралии и США.
МедиаПоток 10 апреля в 07:57
Игры
Fallout 76 уже можно предварительно заказать и загрузить в Steam
Компания Valve объявила, что Fallout 76 уже можно предварительно заказать в Steam за 1999 рублей.
Игромания.ру 02:59
Общество
В Татарстане ужесточили систему цифровых пропусков для выхода из дома
Власти Татарстана ужесточили правила получения СМС-разрешений для выхода из дома в период самоизоляции.
Коммерсантъ 11:25
Религия
Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
Политика
Президент Чехии осудил снос памятника Коневу
Газета.Ru 12:23
Политика
В Крыму отреагировали на заявление ЕС о статусе полуострова
Ранее Европейская служба внешних действий (является дипломатической службой) Евросоюза на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором отмечается, что "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию" Крыма и ожидает, что Россия прекратит все нарушения международного права на Крымском полуострове.
РИА Новости 08:35
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Здоровье
Глеб Никитин привел наглядный пример пользы самоизоляции
Как следует из представленных моделей, при соблюдении самоизоляции пик эпидемии в регионе придется на 20-25 апреля.
Московский Комсомолец Нижний Новгород 05:30
Футбол
Джано выбрал между «Спартаком» и раем
Полузащитник "Анортосиса" Джано ответил на вопросы подписчиков в "Инстаграме".
Soccer.ru 12:20