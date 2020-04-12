Экономика
ВедомостиЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам
ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
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Наука
На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус
Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
Религия
12 апреля православные отметят Вербное воскресенье
Боровичские Ведомости вчера в 09:32
Общество
Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля
Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова попала в реанимацию
Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
Футбол
Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции
Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
Энергетика
Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена
Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину вывели из комы
Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
Общество
На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города
Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
Общество
Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией
РИА Новости 01:56
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Политика
МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу
МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
Политика
Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса
Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
CyberSport.ru 11:28
Здоровье
В Москве изменили порядок медпомощи беременным
В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
Общество
В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе
Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
Хоккей
Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру
Начав взрослую карьеру в 1996 году, Мортенссон поиграл за шведские и швейцарские клубы, а также в течение двух сезонов находился в системе «Анахайма».
Матч ТВ 09:53
Общество
В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:21
Армия и оружие
Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса
Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.
Новостной фронт 13:21
Общество
МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью
Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
Происшествия
Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции
В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
Общество
В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество
Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков
В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
Общество
Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина
После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
Что происходит 14:14
Происшествия
В Липецке в ДТП погиб мотоциклист
В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Происшествия
Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича
По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
Авто
Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей
Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13