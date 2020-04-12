ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.

Наука На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства. 17

Общество Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля. 69

Шоу-бизнес Татьяна Буланова попала в реанимацию Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев. 615

Энергетика Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки. 18

Общество Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев. 988

Политика Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ). 62

Здоровье В Москве изменили порядок медпомощи беременным В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города. 132

Транспорт РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании. 73

Общество «Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер. 9

Хоккей Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру Начав взрослую карьеру в 1996 году, Мортенссон поиграл за шведские и швейцарские клубы, а также в течение двух сезонов находился в системе «Анахайма».

Общество В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК». 345

Армия и оружие Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.

Общество МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи. 20

Общество В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.

Общество Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции. 705

Происшествия Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна. 182