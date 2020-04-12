Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
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ЦБ утвердил правила открытия счетов во время самоизоляции

РБК12:44

Центробанк: во время пандемии некоторые счета можно открывать дистанционно

ИА Красная Весна13:35

Банк России утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

Lenta.ru06:01

ЦБ временно разрешил открывать счета для ряда платежей дистанционно

РЕН ТВ07:11

ЦБ утвердил новые правила открытия счетов во время самоизоляции

РИА Новости06:54

ЦБ РФ временно разрешил дистанционно открывать счета

News.ru07:51

ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

Ведомости04:51
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 14:43, Ашберн
Наука

На моделировании показали, как при кашле распространяется коронавирус

Финским ученым удалось смоделировать трехмерную модель непосредственного момента кашля зараженного и дальнейших процессов, в частности – траекторию движения вирусов в условиях пересеченного пространства.
Live24 вчера в 04:44
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Религия

12 апреля православные отметят Вербное воскресенье

Боровичские Ведомости вчера в 09:32
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Общество

Голикова оценила возможность продления ограничений после 30 апреля

Вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что не стоит делать преждевременные выводы о возможном продлении ограничительных мер из-за коронавируса после 30 апреля.
Взгляд.ру 07:22
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Шоу-бизнес

Татьяна Буланова попала в реанимацию

Певица Татьяна Буланова находится в реанимации в научном исследовательском центре им. В. А. Алмазова в стабильном состоянии, сообщил ТАСС в воскресенье концертный директор Константин Сергеев.
ТАСС 04:50
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Футбол

Жена Мамаева возмущена введением штрафов за нарушение самоизоляции

Ведь ни разу не сказали о том, что введет карантин.
Vprognoze.ru 11:55
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Энергетика

Крупнейшая сделка в истории по сокращению добычи нефти оформлена

Ранее глава минэнерго России Александр Новак заявлял, что ожидает дополнительного сокращения добычи нефти от стран, не участвующих в сделке, на 5 млн баррелей в сутки, в том числе от США на 2-3 млн баррелей в сутки.
Российская газета 14:32
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Шоу-бизнес

Певицу Надежду Бабкину вывели из комы

Состояние медикаментозной комы, в котором находилась артистка Надежда Бабкина, прекращено.
ИА Красная Весна 11:13
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Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию может быть отменен совсем

Газета.Ru 13:13
Общество

На въездах в Москву начали спрашивать цель посещения города

Наряды Госавтоинспекции, которые работают на всех въездах в Москву, уточняют у граждан причину въезда в столицу.
Интерфакс вчера в 08:26
2,3K
Общество

Историка моды Васильева госпитализировали с пневмонией

РИА Новости 01:56
277
Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
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Политика

МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу

МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
News.ru 10 апреля в 17:28
4,3K
Политика

Контрразведка ФРГ обвинила Китай в пропаганде на фоне коронавируса

Пекин проводит пропаганду относительно коронавируса, пытаясь подвергнуть сомнению роль Китая как «страны происхождения вируса», заявило Федеральное ведомство по защите конституции Германии (контрразведка ФРГ).
Взгляд.ру 08:17
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

CyberSport.ru 11:28
Здоровье

В Москве изменили порядок медпомощи беременным

В условиях борьбы с вирусом COVID-19 в Москве изменили порядок оказания медицинской помощи беременным, сообщил департамент здравоохранения города.
Коммерсантъ 10:47
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55
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Общество

В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус

В вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов у 86 человек заподозрили коронавирус, сообщается на сайте администрации Смоленской области.
Ведомости 13:06
407
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Общество

«Циклоническая бездна» ожидает москвичей на следующей неделе

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже во вторник в Москву придет холодный атмосферный фронт и порывистый ветер.
Вечерняя Москва 05:53
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Хоккей

Бывший нападающий «Ак Барса» и СКА Мортенссон завершил карьеру

Начав взрослую карьеру в 1996 году, Мортенссон поиграл за шведские и швейцарские клубы, а также в течение двух сезонов находился в системе «Анахайма».
Матч ТВ 09:53
Общество

В Подмосковье вслед за столицей ввели электронные пропуска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 15 апреля вводятся электронные пропуска для поездок на личном или общественном транспорте, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 13:21
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Армия и оружие

Наев вернулся и снова убивает мирных жителей Донбасса

Изначально перевод Наева от непосредственного командования войсками на штабную работу воспринимался многими жителями Украины и Донбасса, как, пусть и робкий, но всё же шаг к миру.
Новостной фронт 13:21
Общество

МИД: Более 37 тысяч россиян за рубежом обратились за матпомощью

Министерство иностранных дел РФ получило данные о 37 тысячах россиян, которые остаются за рубежом в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции и нуждаются в материальной помощи.
Вечерняя Москва 08:35
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Происшествия

Мужчина, устроивший стрельбу в московской квартире, сдался полиции

В результате ссоры мужчина открыл стрельбу.
Вести.Ru 13:15
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Общество

В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом

Десять человек c двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:33
Общество

Минкомсвязь представила приложение для выдачи цифровых пропусков

В App Store и Google Play появилось приложение "Госуслуги Стоп Коронавирус" от Минкомсвязи, в котором можно будет оформить пропуска в виде QR-кодов для поездок во время режима самоизоляции.
РИА Новости 10:04
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Общество

Вирусолог предупредил о новой угрозе эпидемии после снятия карантина

После отмены самоизоляции в связи со снижением числа зараженных коронавирусом может начаться новая волна заболевания.
Что происходит 14:14
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Происшествия

В Липецке в ДТП погиб мотоциклист

В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
Обозреватель Врн 13:54
Происшествия

Полицейские спасли повисшего на 15-м этаже дома москвича

По данным МВД, в полицию поступило сообщение о том, что на 15-м этаже многоквартирного дома на Рождественской улице мужчина повис на карнизе окна.
RT на русском 08:37
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Авто

Названы 5 производителей нержавеющих автомобилей

Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
Лезги газет вчера в 23:13
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