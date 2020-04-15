ВТБ продолжает обслуживать клиентов в офисах «исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность в рамках действующего законодательства», сказали в банке. Альфа-банк и Промсвязьбанк с 15 апреля начнут обслуживать клиентов, у которых истек срок действия паспорта.

с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.

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