Экономика
Российская газетаЦБ разрешил банкам и страховщикам принимать просроченные паспорта
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля не отказывать в обслуживании как новым, так и старым клиентам, у которых истек срок действия паспортов.
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с чего всё началось
ВТБ продолжает обслуживать клиентов в офисах «исключительно при предъявлении документа, удостоверяющего личность в рамках действующего законодательства», сказали в банке. Альфа-банк и Промсвязьбанк с 15 апреля начнут обслуживать клиентов, у которых истек срок действия паспорта.РБК14 апреля в 17:00
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У банков появились сложности с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
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У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
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Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
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Газета.Ru 02:57
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Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
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В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
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