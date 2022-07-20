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ЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России

Центробанк разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить на внутреннем российском рынке сделки по купле-продажи одной иностранной валюты за другую, поставочные валютные форварды и своп-договоры, сообщается на сайте регулятора.
РБК
"Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", - считает ЦБ.
Интерфакс
Центробанк РФ отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на работы и услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности.
Комсомольская правда
По рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, запрет на куплю-продажу иностранной валюты сохранился.
Forbes

Подробнее о событии

ЦБ РФ разрешил «недружественным» банкам торговлю одной валютой в обмен на другую
Новые Известия10:33
ЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России
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Банк России разрешил «недружественным» банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другую
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ЦБ разрешил иностранным банкам продавать валюту в России
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ЦБ разрешил банкам из недружественных стран менять одну валюту на другую на рынке РФ
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Цб РФ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в России
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