РБКЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в РоссииЦентробанк разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран проводить на внутреннем российском рынке сделки по купле-продажи одной иностранной валюты за другую, поставочные валютные форварды и своп-договоры, сообщается на сайте регулятора.РБК"Новое решение будет способствовать тому, что российские банки смогут лучше удовлетворять спрос компаний и граждан на конкретную иностранную валюту", - считает ЦБ.ИнтерфаксЦентробанк РФ отменил лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на работы и услуги, а также результаты интеллектуальной деятельности.Комсомольская правдаПо рублевым сделкам, а также для нерезидентов, не являющихся банками, запрет на куплю-продажу иностранной валюты сохранился.ForbesЧитать далееСвернутьРБКРБККомсомольская правдаПрофильГазета.RuНовые ИзвестияПодробнее о событииЦБ РФ разрешил «недружественным» банкам торговлю одной валютой в обмен на другуюНовые Известия10:33ЦБ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в РоссииРБК10:31Банк России разрешил «недружественным» банкам куплю-продажу одной валюты в обмен на другуюГазета.Ru09:47ЦБ разрешил иностранным банкам продавать валюту в РоссииURA.Ru10:18ЦБ разрешил банкам из недружественных стран менять одну валюту на другую на рынке РФПрофиль09:58Цб РФ разрешил банкам недружественных стран куплю-продажу валюты в РоссииКомсомольская правда10:20ЦБ смягчил требования к «недружественным» банкамПарламентская газета09:42Показать ещёОценить30Поделиться