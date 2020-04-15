Экономика
РБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось
Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами. Об этом рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов.РБК14 апреля в 17:00
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У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
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