Экономика

РБКРБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов обратилась в Банк России с просьбой разрешить банкам до 1 июля обслуживать клиентов с просроченными паспортами. Об этом рассказал РБК председатель ассоциации Виктор Достов.
РБК14 апреля в 17:00

Подробнее о событии

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

РБК08:19

Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъ08:40

ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

Банки.ру07:37

Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Телеканал 360°08:42

Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Ведомости08:07

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Lenta.ruвчера в 03:23

У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Эхо Москвы14 апреля в 18:10
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8%, однако сократится в текущем, 2020-м, на 3% из-за пандемии коронавируса.
Известия 14 апреля в 09:22
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Общество

Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
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Космос

Омская «Ангара» поможет россиянам отказаться от кабельного интернета

Глава государства отметил, что «Сфера» сможет заменить кабельную связь, а по качеству и охвату территорий будет не хуже, но при этом дешевле и доступнее.
Омскрегион 13 апреля в 23:03
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Экономика

Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Шоу-бизнес

Зрители предложили заменить Василису Володину в «Давай поженимся»

Отмечается, что новые выпуски программы были высоко оценены зрителями и многие из них сказали, что после карантина Володиной не нужно возвращаться на программу, так как ее можно заменить кем-нибудь другим, например Тамарой Глобой, чтобы дать новое дыхание передаче.
RuNews24.ru 01:41
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Шоу-бизнес

Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре

Курс лечения длится от нескольких недель до нескольких месяцев. В отличие от рехаба в Майами, на этот раз за Джиганом следят строго.
Lisa.ru вчера в 13:30
8
Общество

Минобрнауки не исключает, что новый учебный год придется начать онлайн

Минобрнауки РФ рассматривает возможность начала нового учебного года в дистанционном формате в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, заявил в четверг глава министерства Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия-24".
ТАСС 07:59
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Политика

В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
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Религия

В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху

РБК изучил позицию епархий и руководства всех регионов России и выяснил, где храмы будут открыты для прихожан, а где — закрыты (по данным на 15 апреля).
РБК 07:52
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
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Политика

Сноуден хочет остаться в России еще на три года

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет

Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор 05:40
4
Общество

В Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

В четверг, 16 апреля, стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в Самарской области.
ГТРК Самара 06:10
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Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
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Технологии

В первый год производство PlayStation 5 будет ограничено

Для сравнения: с ноября 2013 года и последующие два квартала PlayStation 4 была выпущена в количестве 7,5 млн.
ГЛАС.RU 09:11
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Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Газета.Ru 01:43
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Политика

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Общество

Фрегат «Адмирал Головко» готовят к спуску на воду

Фрегат «Адмирал Головко» планируется спустить на воду в конце апреля – начале мая. Об этом сообщает пресс-служба завода «Северная верфь».
Петербургский дневник 07:23
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Общество

Матвиенко заявила, что майские праздники не станут рабочими днями

Предпосылок для объявления майских праздников рабочими днями из-за периода самоизоляции нет, — подчеркнула председатель Совфеда.
News.ru 06:57
5
Наука

Дисбаланс нейтрино может объяснить существование Вселенной

Обнаружение СР-инвариантности среди обычных нейтрино помогает поддержать эту гипотезу.
Хайтек+ 08:29
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Экономика

ЦБ поддержал повышение лимита операций по картам без PIN-кода

Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что Центробанк РФ поддержал увеличение максимальной суммы покупки по карте, не требующей введение PIN-кода.
Саминвестор 07:58
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Как работают Яндекс.Новости?
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