Экономика

РБКРБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомости08:07

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Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

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Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъ08:40

ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

Банки.ру07:37

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

РБК08:19

Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Телеканал 360°08:42

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Lenta.ruвчера в 03:23
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Идея снабдить социально незащищенных граждан страны продуктовыми карточками появилась еще в 2015 году, но развития не получила.
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Общество

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Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

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Космос

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SM News 11:00
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