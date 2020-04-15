с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 321

Экономика Силуанов оценил потери российского бюджета из-за коронавируса Недопоступление налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета РФ в 2020 году на фоне коронавируса может превысить 1 триллион рублей, рассказал журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 147

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 67

Транспорт СМИ: В Петербурге введут онлайн-пропуска по примеру Москвы В Смольном прошло совещание с участием четырех вице-губернаторов — там обсуждали готовность города к принудительной изоляции и возможность введения в Петербурге системы цифровых пропусков как в Москве. 5

Общество В Тульской области могут ввести электронные пропуска Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 8

Общество В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса Режим карантина введен в городе-курорте Пятигорск в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. 44

Общество Первые семьи с детьми до трех лет получили дополнительные пособия Если же заявление поступит после 1 июля, но до 1 октября 2020 года, семья сразу же получит 15 тысяч рублей на каждого ребенка младше трех лет единовременно. 1

Кино Умер исполнитель роли шерифа в фильме «Рэмбо» Деннехи родился 9 июля 1938 года в Бриджпорте. он исполнял роль шерифа Уила Тисла в фильме «Рэмбо: Первая кровь», а также снимался в таких картинах, как «История Джеки Прессера», «Ромео+Джульетта», озвучивал персонажа Джанго в мультфильме «Рататуй».

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 38

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,6K

Общество ФНС России предложила внести доходы каждой семьи в специальный реестр "Реестр позволит выстроить на основании данных человека его семейные связи, соответственно, потом, используя информационные ресурсы других ведомств, можно будет рассчитать и доход семьи, среднедушевые доходы, поставить любые контроли, любые пороги и оказывать соответственно, правительству, президенту ту помощь, которая будет нужна именно в данном случае", - сказал Колесников. 16

Политика Литва обвинила российские СМИ в дезинформации Министерство обороны Литвы в ежегодном отчете о состоянии национальной кибербезопасности вновь бездоказательно обвинило российские СМИ в "дезинформации", передает Sputnik Литва.

Общество В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявляет о запуске тестирования на коронавирусную инфекцию в домашних условиях компанией «Яндекс» — партнером по Альянсу в борьбе с коронавирусом. 143

Экономика Правительство рассмотрит идею изменить уплату НДС Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).