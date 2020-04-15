Экономика

РБКРБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомости08:07

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Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

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Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъ08:40

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Lenta.ruвчера в 03:23

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

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ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

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У банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам

Эхо Москвы14 апреля в 18:10
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В 13 населённых пунктах Ленобласти усилили контроль за самоизоляцией

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