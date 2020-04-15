с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Экономика Собянин анонсировал новые меры поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин расширил меры поддержки для малого и среднего бизнеса. 196

Недвижимость Путин предложил запустить льготную ипотечную программу Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу со ставкой 6,5%, пишет РИА "Новости". 1,2K

Общество Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство. 23

Общество Режим повышенной готовности в Свердловской области введен бессрочно Режим повышенной готовности в Свердловской области, где зарегистрировано 111 случаев коронавируса, из-за распространения инфекции введен бессрочно до специального указа о его отмене. 164

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 57

Общество Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях. 59

Футбол Погба: «Фергюсон разбил мне сердце» Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба вспомнил, как он переходил в «Ювентус» в 2012 году.

Общество Нецензурную брань на мэра Новокузнецка обрушил хоккеист Мэр объяснил собеседнику, что из-за принятых в Кузбассе мер по предотвращению распространения коронавируса находиться на площадке сейчас нельзя. 111

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 240

Киберспорт В Epic Games Store началась раздача Just Cause 4 В магазине Epic Games Store стартовала раздача экшена в открытом мире Just Cause 4 и визуальной новеллы Wheels of Aurelia. 2

Здоровье Алексей Островский поручил закрыть на карантин все соцучреждения Смоленской области В Смоленской области на карантин закроют все социальные учреждения, соответствующее поручение дал губернатор Алексей Островский.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 58

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,4K

Политика Путин сегодня вновь выступит с обращением Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 3,6K

Энергетика Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами. 675

Политика Глава Архангельской области выступил против мусорного полигона в Шиесе Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в интервью изданию «Эхо Севера» высказался против строительства мусорного полигона на станции Шиес. 10

Политика Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Путиным Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Центральное телевидение Китая. 1

Наука Антициклоны ускорили таяние Гренландского ледяного щита За прошлый год Гренландский ледяной щит потерял наибольшее количество льда за всю историю измерений — 600 миллиардов тонн — и тем самым повысил уровень Мирового океана на полтора миллиметра.