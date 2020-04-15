с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,3K

Политика Путин отложил проведение парада Победы Президент России Владимир Путин поручил изменить график проведения парада Победы в Москве и отложить все торжественные мероприятия из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России. 413

Здоровье Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 413

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 1,1K

Происшествия Два пассажирских самолета подали сегодня сигналы тревоги Сообщения о заложенных бомбах в самолетах поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были лже-заминированы более 100 рейсов. 5

Здоровье Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков. 384

Общество «Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании. 123

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 277

Общество Бизнес попросил Мишустина разрешить работу магазинов электроники Ассоциация продавцов и производителей электроники (РАТЭК) и Союз потребителей попросили премьер-министра Михаила Мишустина разрешить работу сервисов по ремонту бытовой техники и электроники, а также магазинов, в которых оказывают такую услугу.

Общество Обматерившего мэра Новокузнецка хоккеиста задержала полиция Встреча под прицелом камер градоначальника Сергея Кузнецова и 26-летнего бывшего хоккеиста Николая Старченко состоялась утром 15 апреля на площадке для воркаута в парке имени Гагарина. 106

Общество На дорогах Тульской области выставят 7 контрольных постов Сегодня, в ходе брифинга, Председатель регионального правительства Валерий Шерин пояснил, что в целях контроля за въезжающими на территорию области на федеральных трассах будут выставлены посты. 10

Происшествия Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю. 10

Политика МИД РФ: российских школьников тайком вывозили в США Москва, 15 апреля 2020, 08:27 — REGNUM Вывоз десятков российских школьников в США в рамках учебных программ проходил втайне от российских властей. 4,5K

Общество Венедиктов назвал причину аннуляции в Москве 220 тыс. пропусков Причиной аннуляции 220 тыс. выданных в Москве пропусков индивидуальных предпринимателей стали расхождения в базах данных департамента информационных технологий столицы (ДИТ) и Федеральной налоговой службы. 61

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 331

Авто Обнародована стоимость Cadillac Escalade нового поколения Вашингтон, 16 апреля 2020, 12:01 — REGNUM Американский производитель автомобилей класса люкс Cadillac (принадлежащий компании General Motors) опубликовал цены на модель Escalade. 5

Футбол Названы возможные даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы Стали известны возможные даты проведения финала Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Авто GM-АвтоВАЗ получил новое название Новое название компании полностью соответствует логике нейминка дочерних структур Группы «АвтоВАЗ». 25