с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Наука Установлена температура гибели коронавируса Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 283

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,5K

Экономика Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций. 515

Общество В Липецкой области вводится пропускной режим Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области. 351

Общество В Тульской области могут ввести электронные пропуска Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. 39

Общество Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении. 108

Происшествия В Бурятии выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом «В Республике Бурятия на 17.04.2020 зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении минздрава Бурятии. 89

Здоровье Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства. 5

Экономика Губернатор готовит новое обращение к астраханцам Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам. 22

Общество МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность. 307

Общество Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская. 1,7K