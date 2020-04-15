Экономика

РБКРБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомостивчера в 08:07

Подробнее о событии

Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Эхо Москвывчера в 15:32

Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Телеканал 360°вчера в 08:42

Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Ведомостивчера в 08:07

ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

Банки.рувчера в 07:37

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

РБКвчера в 08:19

Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъвчера в 08:40

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Lenta.ru15 апреля в 03:23
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Установлена температура гибели коронавируса

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Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

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Гаджеты

На смартфоны Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 в России снижена цена

Официальный отечественный сайт компании Xiaomi сообщил о снижении цены на смартфоны Mi 9T и Redmi 8. Скидка действует в рамках акции, ограниченной по времени.
OAnews вчера в 01:30
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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru вчера в 13:51
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Политика

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Спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о вхождении Крыма в состав России.
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости вчера в 06:12
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс вчера в 07:58
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как приблизить окончание карантина

В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание карантина. Об этом ведомство сообщает на своем сайте.
Газета.Ru вчера в 20:39
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Общество

В Забайкалье зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом

Количество зараженных COVID-19 в Забайкалье возросло до 28 человек.
Байкал24 15 апреля в 01:19
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Общество

В Липецкой области вводится пропускной режим

Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
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Общество

В Тульской области могут ввести электронные пропуска

Министру по информатизации, связи и вопросам открытого управления в Тульской области Ярославу Ракову поручено проработать техническую готовность к введению электронных пропусков на случай ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.
Тульские новости вчера в 13:50
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Общество

Глава Кузбасса Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отчитался о своих доходах за 2019 год.
Ugpressa.ru вчера в 18:46
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Шоу-бизнес

Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения

Из-за карантина, который вынуждены соблюдать многие звезды российского шоу-бизнеса, празднование дня рождения проходит в домашней обстановке и в окружении семьи.
Слово и Дело 15 апреля в 12:10
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Общество

Власти Москвы восстановили 220 тысяч аннулированных пропусков ИП

В пресс-службе департамента информационных технологий сообщили, что восстановленные пропуска придут бизнесменам на номер телефона или электронную почту, указанные при оформлении.
Говорит Москва вчера в 11:51
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Общество

Второй случай коронавируса выявили в Республике Алтай

Второй подтвержденный случай коронавируса диагностировали в Республике Алтай.
ТАСС вчера в 23:26
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Политика

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Владимир Путин отложил проведение парада Победы из-за ситуации с коронавирусом.
Znak.com вчера в 11:14
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Происшествия

В Бурятии выявлено девять новых случаев заражения коронавирусом

«В Республике Бурятия на 17.04.2020 зарегистрировано 112 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-2019», — говорится в сообщении минздрава Бурятии.
ИА Красная Весна вчера в 23:25
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Здоровье

Заражение коронавирусом подтвердилось ещё у девяти жителей Приморья

Владивосток, 17 апреля 2020, 05:36 — REGNUM Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Приморье увеличилось на 9 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
REGNUM вчера в 22:36
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Экономика

Губернатор готовит новое обращение к астраханцам

Как сообщают собственные источники АстраханьПоста, в эти минуты губернатор Игорь Бабушкин готовится выступить с обращением к астраханцам.
Astrakhanpost.ru вчера в 11:38
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Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Коммерсантъ вчера в 17:01
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Музыка

Разин назвал Пугачёву и Леонтьева «банальными ворюгами»

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачёву и Валерия Леонтьева в воровстве своих песен.
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Футбол

Агент Гурцкая: «Я не фанат футбола Тедеско. Так „Спартак“ играть не должен»

Честно скажу, я не фанат футбола Тедеско. Он старается и делает много правильных вещей, но играет неинтересно.
Sport24.ru вчера в 16:54
Экономика

Путин обратился к нации в четвертый раз. Кратко в тезисах

Путин перед совещанием с министрами вновь обратился к народу. Приводим самое важное в тезисах.
ИА Клерк.Ру 15 апреля в 09:21
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
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Общество

МЧС посоветовало не носить защитную маску на улице

Несмотря на жизнь в условиях самоизоляции, ведомство посоветовало гражданам соблюдать здоровый режим, который подразумевает полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, а также физическую активность.
РБК вчера в 22:32
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Общество

Власти Башкирии уточнили сроки режима самоизоляции

Режим самоизоляции в Башкирии, как и по всей стране, продлится до конца апреля, уточнила начальник управления главы Республики Башкортостан по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.
Российская газета вчера в 11:12
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Что запрещено делать в Страстную пятницу 17 апреля

Существует поверье, что человек, развлекавшийся в Страстную пятницу, на протяжении всего года будет страдать; - сажать что-либо в землю, втыкать в неё железные предметы, например, лопаты и грабли.
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