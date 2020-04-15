Экономика
РБКЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.
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с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится в сообщении регулятора.Ведомостивчера в 08:07
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Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам
Эхо Москвывчера в 15:32
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