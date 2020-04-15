с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Общество Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники. 1,1K

Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 1

Экономика Силуанов оценил общий объем антикризисной поддержки экономики Общий объем фискальной поддержки российской экономики в условиях борьбы с коронавирусом и снижения цен на нефть составит более 6,5% ВВП, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов. 184

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,1K

Авто Toyota, Renault и Volkswagen возобновляют производство в Европе Корейский Hyundai, в свою очередь, уже перезапустил часть линий в Чехии, а французский Renault, полностью возобновивший производство в Португалии, готовит к запуску дочернее предприятие в Румынии. 1

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 68

Здоровье Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания. 633

Общество Уткин: то, как Крым стал российским, сложно принять, я это не очень понимаю Крым вполне мог быть российским, если бы у крымчан пользовалось успехом российское образование, если бы люди покупали российские товары, если бы там работали российские бизнесмены и выигрывали конкуренцию.

Общество Историк моды Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус Ведущий телепрограммы «Модный приговор» Александр Васильев, ранее на этой неделе доставленный в больницу в Коммунарке, рассказал об отрицательном тесте на коронавирус нового типа. 2

Экономика Турагентам-ИПшникам не дадут МРОТ Малому и среднему бизнесу обещаны выплаты в размере одного МРОТ (минимального размера оплаты труда) 12 130 руб. в месяц на каждого трудоустроенного сотрудника.

Политика ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге. 552

Политика В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru". 263

Шоу-бизнес Шоумен Александр Гудков собирается жениться Шоумен, комик Александр Гудков в беседе с телеведущей Ксенией Собчак рассказал, что решился сделать своей возлюбленной предложение руки и сердца, сообщает Федеральное агентство новостей. 28