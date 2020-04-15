с чего всё началось

Банк России рекомендовал банкам и некредитным финансовым организациям до 1 июля 2020 года обслуживать действующих и новых клиентов по паспортам с истекшим сроком действия. Об этом сообщается в информационном письме ЦБ.

Футбол Кержаков мечтает возглавить «Зенит» Бывший форвард сборной России по футболу Александр Кержаков заявил, что однажды мечтает стать главным тренером санкт-петербургского "Зенита".

Энергетика Москва и Эр-Рияд заявили о готовности принять новые меры из-за нефти 12 апреля Россия совместно со странами ОПЕК и другими производителями нефти, не входящими в картель, договорились о рекордном сокращении нефтедобычи с 1 мая до начала мая 2022 года. 4

Шоу-бизнес Константин Меладзе объявил о распаде группы MBAND Продюсер Константин Меладзе сообщил, что участники группы MBAND — Никита Киоссе, Анатолий Цой и Артем Пиндюра — стали самостоятельными артистами. 7

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 68

Авто Haval объявил комплектации внедорожника Haval H5 для РФ Новинка доступна россиянам в двух комплектациях – Elite и Premium – с четырехцилиндровым бензиновым турбомотором объемом 2,0 литра мощностью 150 и 177 л.с. Цены будут объявлены в ближайшие дни. 14

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 506

Экономика МВФ: экономика России в 2020 году упадет на 5,5% Москва, 15 апреля 2020, 00:13 — REGNUM Международный валютный фонд считает, что внутренний валовой продукт Российской Федерации упадет в 2020 году на 5,5%. Об этом сказано в новом докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики. 190

Общество В США закончились средства, выделенные на поддержку малого бизнеса Власти США больше не принимают заявки на кредиты для малого бизнеса в условиях коронавируса, поскольку выделенные на это средства закончились, пишет Управление по делам малого бизнеса страны. 2

Общество Телеведущий Александр Васильев сдал отрицательный тест на коронавирус Историк моды, ведущий телепрограммы "Модный приговор" Александр Васильев, который ранее был госпитализирован в больницу Коммунарки с двусторонней пневмонией, уведомил, что сдал отрицательный тест на коронавирус нового типа. 2

Недвижимость Путин объявил о новой программе льготной ипотеки Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. 2,2K

Общество В какие муниципалитеты Тверской области могут ограничить въезд С просьбами ограничить въезд на территорию муниципалитетов обратились руководители ЗАТО «Озёрный» и ЗАТО «Солнечный».

Здоровье Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса В мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев. Иммунолог-аллерголог Надежда Логина назвала нового потенциального переносчика коронавируса. 433

Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 9

Здоровье Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о распределении незарегистрированного в России препарата между больницами страны для лечения заболевания. 721