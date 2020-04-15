Общество

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Центральный банк России рекомендует банкам и иным финансовым организациям обеспечивать обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком действия, — сообщает пресс-служба ЦБР 16 апреля публикацией на своем официальном сайте.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
ЦБ рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, даже если срок действия их паспортов истек, говорится
 в сообщении регулятора.
Ведомостивчера в 08:07

Подробнее о событии

Центробанк разрешил финансовым организациям обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Эхо Москвывчера в 15:32

Банкам разрешили обслуживать клиентов по истекшим паспортам

Телеканал 360°вчера в 08:42

ЦБ разрешил банкам обслуживать клиентов по истекшим паспортам

РБКвчера в 08:19

ЦБ: финорганизации смогут продолжить обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком

Банки.рувчера в 07:37

Банки до 1 июля смогут обслуживать россиян по паспортам с истекшим сроком

Коммерсантъвчера в 08:40

Банки смогут обслуживать клиентов по просроченным паспортам

Ведомостивчера в 08:07

У российских банков возникли проблемы с обслуживанием клиентов

Lenta.ru15 апреля в 03:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество

В России за сутки выявлено более 4 тысяч заражений коронавирусом

В России за сутки выявлено 4069 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:51
606
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в колонии в Иркутской области

Иркутские следователи установили основных зачинщиков и участников беспорядков в исправительной колонии №15 в Ангарске.
РБК 04:23
104
Общество

Меркель сообщила об ослаблении карантина в Германии

После четырехчасовой встречи, проведенной посредством видеоконференции, Меркель и руководители штатов изложили план по открытию магазинов с торговыми площадями менее 800 квадратных метров (с 20 апреля), а также автосалонов, магазинов велосипедов и книжных магазинов.
Welcometimes.ru вчера в 04:09
4
Общество

В Иркутске собаку отправили на карантин без права выгула

РИА Новости 04:38
3
Экономика

Власти России нашли деньги на спасение экономики от коронавируса

Власти России придумали, как изменить расходы федерального бюджета в 2020 году, и найти деньги на спасение экономики от коронавируса.
Lenta.ru 04:18
15
Общество

Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве

Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.
Lenta.ru 05:08
Происшествия

В Москве мужчина переоделся полицейским, чтобы гулять по городу

В центре Москвы сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за незаконное ношение форменной одежды МВД и нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 04:08
6
Общество

В Свердловской области подтверждено еще четыре случая коронавируса

В Свердловской области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом.
АиФ Урал 03:47
8
Здоровье

В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева.
Аргументы и Факты 02:50
268
Общество

Несколько регионов России накроет аномальное тепло

Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней.
Газета.Ru вчера в 23:56
3
Общество

Госдума отменила НДФЛ с выплат медикам за борьбу с коронавирусом

С выплат медикам, которые лечат пациентов с COVID-19, не будут брать НДФЛ.
Первый Тульский 04:26
2
Футбол

Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня

Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат вчера в 19:37
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Газета.Ru 03:39
124
Политика

Путин отложил проведение парада Победы

RT на русском вчера в 11:16
2,6K
Здоровье

Инфекционист заявил, что пик коронавируса в России настанет летом

Пик заболевания коронавирусной инфекцией наступит в России через полтора-два месяца, считает доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.
Мойка78 вчера в 15:02
3,8K
Общество

Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
1K
Шоу-бизнес

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой

Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.
Экспресс газета 01:47
Общество

10 новых заразившихся коронавирусом выявлено в Самарской области

В Самарской области 16 апреля стало известно о десяти новых людях, заразившихся COVID-19.
ИнфоСМИ вчера в 05:38
55
Общество

Всероссийские проверочные работы перенесли на осень

Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.
Ведомости 03:44
149
Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 04:25
6
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
13
Здоровье

Два случая заражения коронавирусом выявлены в Тынде

Всего к 17 апреля сделано 5 625 тестов на коронавирус, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.
Амурская правда 01:57
Политика

Трамп объявил о постепенном снятии карантина в США

Американские власти приступают к постепенной отмене санитарных ограничений, введенных ранее из-за коронавируса COVID-19.
Российская газета вчера в 19:03
5
Общество

ФНС предложила внести доходы россиян в единый реестр

ФНС предложила создать единый реестр с данными о россиянах, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 14:23
1,9K
Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
2,8K
Общество

Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая

Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба.
РИА Новости 04:49
4
Общество

Главврач московской больницы заявил о работе на пределе возможностей

По словам главврача, резервы в больнице почти исчерпаны.
РБК 02:25
32
Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
372
Политика

Владимир Путин и Си Цзиньпин побеседовали по телефону

ИА Новороссия вчера в 10:40
23
Политика

Госдума упростила получение гражданства РФ для граждан четырех стран

Москва, 17 апреля 2020, 10:59 — REGNUM Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон, упрощающий получение гражданства РФ для граждан Белоруссии, Казахстана, Украины и Молдавии, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
REGNUM 03:59
272
Как работают Яндекс.Новости?
Главное