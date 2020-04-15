с чего всё началось

Центральный банк России рекомендует банкам и иным финансовым организациям обеспечивать обслуживание клиентов по паспортам с истекшим сроком действия, — сообщает пресс-служба ЦБР 16 апреля публикацией на своем официальном сайте.

Общество Меркель сообщила об ослаблении карантина в Германии После четырехчасовой встречи, проведенной посредством видеоконференции, Меркель и руководители штатов изложили план по открытию магазинов с торговыми площадями менее 800 квадратных метров (с 20 апреля), а также автосалонов, магазинов велосипедов и книжных магазинов. 4

Общество Десятки курсантов-нахимовцев заразились коронавирусом в Москве Анализы нескольких десятков курсантов Нахимовского морского училища в Москве показали положительные результаты на коронавирус.

Здоровье В Кузбассе зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Кемеровской области, сообщается в официальном Telegram-канале губернатора региона Сергея Цивилева. 268

Общество Несколько регионов России накроет аномальное тепло Вильфанд отметил, что аномально теплая погода сохранится в этих регионах в ближайшие пять дней. 3

Футбол Агент Гурцкая: чемпионат России начнётся не раньше 7-14 июня Агент Тимур Гурцкая поделился мнением о возможных датах возобновления чемпионата России, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Общество Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели. 1K

Шоу-бизнес Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова снялась обнаженной вместе с Янисом Тиммой Анна Седокова делает откровенные фотографии с возлюбленным.

Общество Всероссийские проверочные работы перенесли на осень Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве. 149

Общество Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007. 6

Религия Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его. 13

Здоровье Два случая заражения коронавирусом выявлены в Тынде Всего к 17 апреля сделано 5 625 тестов на коронавирус, на изоляции по месту жительства находится 187 человек.

Общество Пик заболеваемости COVID-19 в Коми ожидают в первую неделю мая Пик заболеваемости коронавирусом в Коми прогнозируется в первую неделю мая, при негативном сценарии общее количество инфицированных в республике может составить до 50 тысяч человек, сообщил временно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба. 4

Общество В Липецкой области ввели пропускной режим Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. 372