Экономика
ТК ЗвездаЦБ разрешил банкам удаленно открывать счета в период самоизоляции
Мера распространяется только на те счета, открытие которых необходимо для проведения социально значимых платежей. Банк России разрешил кредитным организациям дистанционно открывать счета новым клиентам. Мера принята в связи с введенным режимом самоизоляции и будет действовать до 1 июля.
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Центробанк: во время пандемии некоторые счета можно открывать дистанционно
ИА Красная Веснавчера в 13:35
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Экономика
Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис
Примерно через три месяца кризис уже будет чувствителен для банковской сферы, а через шесть — в полной мере, — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.
News.ru 05:59
Религия
Храмы Петербурга на Пасху будут закрыты для прихожан
«По благословению святейшего патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан», — сообщила пресс-служба епархии.
Евразия Daily 06:45
Происшествия
В Воронежской области умерла пациентка с коронавирусом
Вторая пациентка с положительным анализом на коронавирусную инфекцию скончалась в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до трех, сообщает областное правительство.
РИА Новости 06:33
Здоровье
Собянин открыл коронавирусный стационар на базе ГКБ № 31
В Москве первых пациентов с подозрением на коронавирус принял новый стационар на базе ГКБ №31. Больницу в понедельник открыл Сергей Собянин.
ТВ Центр 04:41
Политика
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru вчера в 12:58
Армия и оружие
США используют российский ЗРПК «Панцирь-С» для защиты своей базы от ракет Ирана
В Сети появился фотоснимок, на котором можно увидеть, что американские военные применяют ЗРПК «Панцирь-С» российского производства для защиты своей базы в Ираке от иранских ракет.
Discover24 вчера в 04:43
Авто
Российские автозаводы возобновили производство
Российские автоконцерны возобновили производство.
Общественное телевидение России 05:32
Здоровье
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области
Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
Энергетика
Кремль назвал выгоду от сделки по нефти
В Кремле назвали выгоду от заключения сделки по снижению нефтедобычи между странами ОПЕК+.
Lenta.ru 06:44
Общество
Стас Михайлов заразился коронавирусом
Известия 06:58
Общество
ГИБДД ограничила прием экзаменов на права
В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
Происшествия
В Курской области выявили 15 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус в минувшие сутки выявлен еще у 15 жителей Курской области, где в воскресенье скончалась пациентка с подтвержденным диагнозом, сообщила администрация региона.
РИА Новости 04:38
Общество
Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом
Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
Общество
18 человек умерли за сутки от коронавируса в России
Оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса сообщил, что в течение последних суток скончались 18 человек, инфицированных COVID-19.
Live24 05:21
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам лишать сотрудников премий за обман клиентов
В документе отмечается, что «при предложении и реализации финансовых инструментов и услуг» сотрудники банков нередко предоставляют клиентам неполную или даже недостоверную, «в том числе вводящую в заблуждение», информацию об их особенностях и связанных с ними рисках.
РБК 05:05
Общество
Назван размер штрафов за нарушения с цифровыми пропусками в Москве
Штрафы за неиспользование и нецелевое использование цифровых пропусков в Москве составят от 1 до 40 тысяч рублей, заявил в эфире «Эхо Москвы» руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.
Московский Комсомолец 04:15
Экономика
Экс-президент «А1» Хабаров отсудил у совладельца «Деловых линий» $58 млн
Лондонский международный третейский суд (LCIA) обязал совладельца транспортно-логистической компании «Деловые линии» Александра Богатикова выплатить $58 млн бывшему совладельцу этой компании и CEO банка «Траст» Михаилу Хабарову.
РБК 06:38
Общество
В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности
"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
Происшествия
В Архангельске умерла первая пациентка с коронавирусом
Пожилая женщина стала первой жертвой COVID-19 в Архангельской области.
НТВ 06:45
Общество
В Кремле ответили на вопрос о переносе парада Победы в Москве
Lenta.ru 11 апреля в 07:53
Экономика
Банк «Солидарность» повысил ставку по вкладу «Антикризисный»
Банк «Солидарность» повысил ставку по вкладу «Антикризисный». Доходность депозита составит 6,5% годовых (вместо 6,1%).
Банки.ру 04:11
Общество
Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России
Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
Общество
Сбербанк предупредил о новых схемах мошенничества на фоне коронавируса
Сбербанк обнаружил несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленники похищают данные и деньги россиян.
РБК вчера в 22:17
Происшествия
«Русь сидящая» обратилась в ООН после бунта в ангарской колонии
Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН после бунта в исправительной колонии № 15 в Ангарске Иркутской области.
Ведомости вчера в 23:49
Здоровье
Новые правила самоизоляции в Красноярске: что изменилось и для кого
В Красноярске и крае с 14 апреля начинают действовать новые правила самоизоляции.
КП - Красноярск 06:55
Общество
В Крыму ужесточают режим самоизоляции
Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.
Севастополь.ру 03:53
Общество
Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам
Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ вчера в 14:49
Экономика
В России снизилась стоимость полиса ОСАГО
В России за период с 1 января по 10 апреля 2020 года средняя цена полиса ОСАГО составила 5479 рублей, что на 0,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 06:36
Футбол
Глушаков рассказал, что его угнетало в «Локомотиве»
ProstoProSport вчера в 15:44
Общество
МВД назвало самые криминальные регионы России
Лидерами по числу зарегистрированных в январе и феврале преступлений оказались Москва и Подмосковье – почти 24 и более 12 тысяч эпизодов соответственно.
Рифей-Пермь 02:29