Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Читать в источнике
Комментировать15
с чего всё началось

ИП лицо не закрывает

ЦБ считает блокировки "личных" счетов индивидуальных предпринимателей законными Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП.
Коммерсантъвчера в 18:01

Подробнее о событии

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

ТАССвчера в 19:20

ИП лицо не закрывает

Коммерсантъвчера в 18:01

ЦБ считает законной заморозку личных счетов россиян за долги

News.ru00:06

«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ на арест счетов бизнесменов-должников

РБКвчера в 20:56

Центробанк одобрил блокировку счетов бизнесменов-должников

URA.Ruвчера в 21:59

ЦБ считает законной заморозку личных счетов индивидуальных предпринимателей при взыскании задолженностей по налогам

Эхо Москвы01:15

ЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Ведомости01:49
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском вчера в 08:17
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим КТО

Газета.Ru 01:09
Шоу-бизнес

Свадьба Бондарчука и Андреевой пройдет в старинном особняке Петербурга

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева 17 сентября устраивают праздник для родных и близких.
Телеканал 360° вчера в 07:51
Политика

Франция поможет Саудовской Аравии расследовать атаки на НПЗ

Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты на востоке королевства.
RT на русском 02:02
Кино

Давид Кочаров назначен генеральным продюсером ivi

Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, говорит Давид Кочаров.
Telesputnik.ru 02:35
Политика

Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.
REGNUM вчера в 22:53
Финансы

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $8,5 млрд

Россия в июле 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 8,5 млрд долларов, следует из опубликованных во вторник материалов Минфина США, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 17:11
Экономика

Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить

Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 01:52
Здоровье

Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы

Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).
РБК 02:28
Кино

Создатели «Мстителей: Финал» показали, как на самом деле выглядела финальная битва с Таносом

Студия Weta Digital, создающая спецэффекты к фильмам, недавно опубликовала ролик с полным разбором финальной битвы из последнего фильма о Мстителях.
Popcornnews.ru вчера в 08:20
Экономика

Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий

Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru вчера в 08:44
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отказались от финансовой помощи

Продюсер и режиссер Андрей Загорский заявил, что звезде сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк готовы оказать любую поддержку друзья и коллеги, однако семья от нее отказалась.
Рамблер 01:37
Политика

Нетаньяху: Израиль нуждается в сильном правительстве

Премьер министр Израиля и глава правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что страна «нуждается в сильном, стабильном, сионистском правительстве».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Общество

Милонов предложил запретить подросткам делать себе татуировки

Депутат считает, что татуировки в раннем возрасте негативно влияют на психологическое развитие человека.
РИА Новости вчера в 20:16
Общество

Артисты запустили флешмоб в поддержку Павла Устинова

Московский Комсомолец вчера в 14:41
Экономика

Сети клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом» решили объединиться

Медицинские сети «Ниармедик» и «Доктор рядом» намерены объединить бизнес, процедура слияния должна завершиться до конца этого года, объявили компании в совместном сообщении (есть у РБК).
РБК 02:01
Хоккей

«Авангард» сократил контракт Щербака на 60 миллионов

По новым условиям за сезон-2019/20 Щербак получит 35 миллионов, 2020/21 – 40 миллионов, 2021/22 – 45 миллионов.
РИА ОмскИнформ 00:47
Происшествия

Китайцев напугал 18-метровый «водяной монстр»

«Водяного монстра» длиной более 18 метров заметили в Восточном Китае местные жители.
МИР 24 вчера в 21:27
Происшествия

В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери

ТАСС вчера в 07:29
Общество

Более 70% россиян высказались за ограничение притока трудовых мигрантов

Согласно результатам социологического исследования, противоположной точки зрения придерживается только каждый десятый россиянин (9% участников опроса), в то время как 15% респондентов равнодушны к миграционной политике властей.
Интерфакс вчера в 23:30
Происшествия

Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы

Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru вчера в 05:20
Экономика

В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
REGNUM 00:14
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Политика

Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.
Lenta.ru вчера в 14:45
Транспорт

Россиян захотели дважды наказывать за нарушения ПДД

Автомобильный эксперт Сергей Ифанов считает, что законопроект противоречит Конституции, поскольку предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение: водитель будет обязан заплатить штраф, а затем купить страховку по более высокой цене.
Lenta.ru 01:01
Общество

Журналисты и программисты первыми перейдут на короткую рабочую неделю

Среди профессий, представители которых наиболее готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, названы журналисты, программисты и рабочие автоматизированных производств.
Gazeta.SPb 01:47
Политика

На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
Известия вчера в 17:19
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Байером» в групповом этапе Лиги чемпионов

В Германии состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и московским «Локомотивом».
Нева Спорт вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Подписчики усомнились в беременности ростовчанки Анастасии Костенко

С новостью о второй беременности супруги футболиста Дмитрия Тарасова общественность с новой силой стала обсуждать пару.
Donday.ru 16 сентября в 00:54
Наука

Исследования выявили самые опасные для вождения песни

Специалисты из университета в Гуанчжоу выявили песни, которые оказывают наибольшее влияние на нервно-психическую устойчивость людей во время вождения автомобиля, создавая опасные условия поездок.
Ferra 15 сентября в 08:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное