Финансы

ВедомостиВедомостиЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Предприниматели заявили о рисках при заморозке личных счетов за налоговые долги

Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).
ТАССвчера в 02:42

Подробнее о событии

Эксперт объяснил позицию ЦБ по счетам индивидуальных предпринимателей

Известия07:59

Аксаков: блокировка личных счетов ИП может потребовать изменения законов

РИА Новости06:59

ИП лицо не закрывает

Коммерсантъвчера в 18:01

«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ блокировать счета ИП за долги

RT на русском02:52

«Коммерсантъ» узнал о согласии ЦБ на арест счетов бизнесменов-должников

РБКвчера в 20:56

«Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам

ТАССвчера в 19:20

Личные счета бизнеса законно заблокируют

News.ru07:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:54, Вашингтон
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Salt Mag 03:54
Происшествия

Режим контртеррористической операции введен в Кабардино-Балкарии

КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 02:53
Интернет

Умные телевизоры делятся данными о своих владельцах с крупными корпорациями

Умные телевизоры отправляют данные своих пользователей крупным корпорациям вроде Netflix, Google и Facebook, Spotify и Microsoft, а также рекламодателям, сообщает издание Financial Times.
Sostav.ru 06:40
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

ТАСС 06:44
Шоу-бизнес

Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану

Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.
Вести.Ru 07:01
Происшествия

В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» возник крупный пожар

РИА Новости 07:59
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета вчера в 03:38
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Газета.Ru 08:15
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru вчера в 01:56
Армия и оружие

Последствия ядерной войны между Россией и НАТО смоделировали в США

В США ученые из Принстонского университета разработали модель последствий возможного «ограниченного» ядерного противостояния между Россией и НАТО.
Известия вчера в 13:49
Футбол

Супруга Мамаева поделилась фото с мужем

Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39
Футбол

Тадич дал крепкую пощечину Нересу во время празднования гола Промеса

Спорт-Экспресс 08:38
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Происшествия

Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой

Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.
RT на русском 08:32
Политика

Минюст США подал в суд на Сноудена за его книгу

Министерство юстиции США подало иск против экс-сотрудника Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги.
МИР 24 06:32
Происшествия

ФСБ задержала более 160 граждан КНДР за браконьерство в Японском море

В Японском море задержали 161 гражданина КНДР на двух шхунах, уличенных в браконьерстве.
Газета.Ru 07:27
Кино

«Рэмбо: Последняя кровь» получил крайне жестокий рекламный ролик

Игромания.ру 07:32
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
ТАСС 08:02
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Здоровье

Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения

Известия 08:45
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США

Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.
Российская газета 05:25
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность появившихся в Сети видео с НЛО

ВМС США официально подтвердили подлинность видео с НЛО, недавно появившихся в Сети.
Дни24 вчера в 13:04
Политика

Кремль прокомментировал дело Павла Устинова

Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:20
Общество

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 16 сентября в 13:58
Политика

Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины

Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.
RT на русском 06:54
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине

Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.
РБК 08:34
Футбол

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов

Советский спорт вчера в 14:46
Кино

Сальма Хайек показала фото с «Джоном Сноу» после лечения

В комментариях поклонники актрисы отмечают, что аналогично о работе с Хайек мог бы отозваться и сам Харингтон, для которого эти съемки стали одними из первых после лечения в реабилитационной клинике.
Газета.Ru 03:58
Происшествия

Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

Российская газета 05:01
Происшествия

Фанаты «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем ЛЧ с «Наполи»

Двое болельщиков английского «Ливерпуля» подверглись нападению перед матчем первого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с итальянским «Наполи».
RT на русском 08:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное