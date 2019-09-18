Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).

с чего всё началось

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Политика Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Интернет Wi-Fi в метро призвал «спасать Россию» Пользователи приложения MT_Free от «МаксимаТелеком» получили несколько десятков уведомлений с призывом спасти Россию.

Кино Disney планирует выпустить новый фильм по Assassin’s Creed Компания Disney рассматривает возможность выпустить новый фильм по игровой серии Assassin’s Creed.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Политика Пушков оценил стратегию украинского генерала по «возвращению» Крыма Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал план по "возвращению" Крыма, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.

Кино Facebook запретил рекламу фильма «Маленькие чудовища» в России Социальная сеть Facebook запретила к показу рекламные ролики фильма «Маленькие чудовища», в том числе, и в принадлежащем ей приложении Instagram, для жителей России.

Политика Трамп назначил нового советника по национальной безопасности Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности.

Политика Белоусов заявил Путину о риске «получить 20 лет» за инвестиции в стартапы Помощник президента Андрей Белоусов обратил внимание российского лидера Владимира Путина на то, что за неудачи при венчурном инвестировании бюджетных денег можно получить «20 лет суммарно».

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Общество В пятницу в Ленобласти ожидается первый снег К концу рабочей недели жителей Ленобласти ожидают не только ночные заморозки и кратковременные дожди, но и первый снег, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по 47 региону.

Происшествия Избитая девочка из Ингушетии встретилась с мамой Семилетняя девочка из Ингушетии, которую в июле госпитализировали со следами жестокого избиения, впервые встретилась с мамой.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Армия и оружие В Германии начало работу новое совместное командование НАТО В немецком городе Ульм начало работу новое совместное командование Североатлантического альянса.

Происшествия В Краснодаре рядом с ТРЦ нашли останки 20 человек Житель Адыгеи обнаружил человеческие останки в земле, которую купил в Краснодаре для отсыпки своего участка, сообщает "Кубань-ТВ".

Шоу-бизнес Палату, где лежит Заворотнюк, взяли под круглосуточную охрану Из-за отсутствия достоверной информации о состоянии Анастасии Заворотнюк журналисты всеми доступными способами пытаются проникнуть клинику, где находится актриса.

Происшествия Опубликовано видео с места задержания браконьеров из КНДР ФСБ России распространила видеозапись работы сотрудников погранслужбы на месте задержания северокорейских браконьеров в Японском море.

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Происшествия Прокуратура нашла нарушения при крещении младенца в Гатчине Прокуратура Ленинградской области обнаружила нарушения в деятельности Гатчинской епархии при проверке инцидента, связанного с жестоким обращением с ребенком во время крещения.