Финансы
ВедомостиЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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с чего всё началось
ЦБ считает блокировки "личных" счетов индивидуальных предпринимателей законными Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП.Коммерсантъвчера в 18:01
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