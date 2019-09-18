Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).

с чего всё началось

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Шоу-бизнес Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.

Происшествия Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море Пограничники задержали 161 браконьера из КНДР в Японском море, среди них есть пострадавшие, им оказана помощь, сообщает ЦОС ФСБ.

Шоу-бизнес Около больничной палаты Заворотнюк выставили круглосуточную охрану Согласно KP.RU, секьюрити дежурят у палаты артистки и на этаже.

Происшествия В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В Кремле отреагировали на акции в поддержку Устинова В Кремле знают об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Футбол Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет Бывший футболист петербургского "Зенита" и шотландского "Глазго Рейнджерс" голландец Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет, сообщается в микроблоге "Зенита" в Twitter.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала фанатам о своей болезни Известная российская певица Анна Седокова призналась фанатам, что заболела крапивницей.

Киберспорт В Dota 2 изменится система подбора рейтинговых игр Компания Valve объявила об изменениях, которые будут внесены в систему подбора игр в Dota 2. Как говорится в сообщении, теперь участвовать в рейтинговых матчах смогут лишь игроки, которые не менее 100 часов провели в игре.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» объединились Владельцы группы "Дикси", сети магазинов "Бристоль" и алкомаркетов "Красное&Белое" завершили сделку по объединению ретейлеров в единый розничный бизнес.

Происшествия В Новосибирске мать с ребенком провалились в яму с кипятком Жительница Новосибирска, прогуливаясь с коляской, в которой находился ребенок, по пояс провалилась в яму, образовавшуюся под ней на тротуаре.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Экономика «Газпром нефть» начнет продавать бензин в рассрочку В приложениях Gett для водителей и АЗС.GO от "Газпром нефти" появится возможность получить карту рассрочки с лимитом 15 000 рублей.

Политика Украинский генерал предложил план для «возвращения» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины, генерал Николай Маломуж в интервью «Радио Свобода», рассуждая о важности «возвращения» Крыма для президента Владимира Зеленского, поделился своей стратегией по переходу полуострова в состав Украины.

Здоровье Онколог назвал уровень заболеваемости раком мозга в России Уровень заболеваемости первичными опухолями головного мозга в России составляет 23 случая на 100 тысяч населения.

Происшествия В море упал самолет ВВС Испании В среду, 18 сентября, стало известно, что в море неподалеку от берегов провинции Мурсия упал самолет ВВС Испании.

Политика Суд Киева арестовал один из главных активов Порошенко Печерский районный суд Киева наложил арест на корпоративные права и имущество завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Авто Tesla Model S опережает Porsche Taycan в Нюрбургринге Tesla неофициально опережает время круга Porsche Taycan, установленное на знаменитом Нюрбургринге в Германии.