Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).

с чего всё началось

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Общество Эксперты рассказали о готовых к четырехдневке профессиях Первыми из россиян на рабочую неделю смогут перейти IT-специалисты, дизайнеры, журналисты и рабочие автоматизированных производств.

Авто Skoda предложит обновленный Skoda Rapid По технической части следует указать 1,5-литровый бензиновый мотор, мощность которого составила 110 л.с. Для покупателей рестайлинговой версии Skoda Rapid предложат комплектации с механической и автоматической коробкой передач.

Технологии Роскомнадзор заблокировал математический форум вместо Telegram Англоязычный математический форум Art of Problem Solving был заблокирован операторами связи.

Политика Александр Беглов вступил в должность губернатора Петербурга Александр Беглов принес присягу на верность народу, Конституции России и Уставу Петербурга, официально вступив в должность губернатора Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Армия и оружие СМИ узнали о подготовке войск НАТО и США в Германии к войне с Россией По информации издания, к «молниеносному развертыванию сил» против России готовят новый командный центр НАТО по тыловому обеспечению и логистике (Joint Support and Enabling Command, JSEC) в немецком городе Ульм.

Происшествия Четыре российских военных пострадали при нападении браконьеров из КНДР Четыре, а не три российских пограничника получили ранения в результате нападения браконьеров из Северной Кореи, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США Россия в очередной раз понизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. Об этом говорят данные американского минфина.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Кино Netflix представил трейлер «В высокой траве» по повести Стивена Кинга Первый трейлер по хоррору Стивена Кинга в «В высокой траве» выпустил сервис Netflix на своем канале в YouTube 17 сентября.

Шоу-бизнес Федор Бондарчук и Паулина Андреева отмечают свадьбу в Санкт-Петербурге 17 сентября 52-летний режиссер Федор Бондарчук и 30-летняя актриса Паулина Андреева в Санкт-Петербурге празднуют свою свадьбу в кругу звездных друзей.

Наука Потепление Земли происходит быстрее, чем предполагалось Основной вывод новых моделей заключается в том, что повышенные уровни CO2 в атмосфере будут согревать поверхность Земли быстрее, чем предполагалось ранее расчетами.

Здоровье Онкобольница Блохина остановила госпитализацию детей на химиотерапию Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы.