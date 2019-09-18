Финансы
ВедомостиЦБ разрешил блокировать счета индивидуальных предпринимателей за долги
Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.
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с чего всё началось
Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).ТАССвчера в 02:42
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