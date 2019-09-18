ЦБ считает блокировки «личных» счетов индивидуальных предпринимателей законными Банк России поддержал позицию Минфина и ФНС, согласно которой в рамках взыскания налоговых задолженностей индивидуальных предпринимателей (ИП) банки должны обеспечивать взыскание со всех их счетов — в том числе незарегистрированных как счета ИП.

с чего всё началось

Банк России считает законной блокировку личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП) в случае возникновения у них задолженностей по налогам, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответ регулятора Министерству финансов.

Общество В Гордуме Екатеринбурга одобрили проведение опроса о храме 13 октября Депутаты городской думы Екатеринбурга поддержали документ о проведении опроса о том, где строить храм Святой Екатерины, 13 октября.

Экономика В Крыму станет доступно снятие наличных на кассах магазинов В Крыму запустят услугу снятия наличных с банковских карт на кассах магазинов.

Общество Турчак назвал приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью Может, сочувствующие Устинову пользователи соцсетей просто не выкладывают как раз те сокровенные кадры, где актер (кстати, сам служивший в Росгвардии, по некоторым данным, что могло сыграть косвенную роль в суровости наказания) причиняет страдания стражу порядка.

Происшествия На Алтае двух подростков задержали после убийства двоих мужчин Подростков задержали в Алтайском крае по подозрению в совершении убийства двух мужчин в возрасте 52-х и 37-ми лет.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Происшествия Заместителя Кличко избили в Киеве Заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Виталия Кличко Владимира Слончака избили в Киеве.

Происшествия На российских пограничников совершено нападение в Японском море Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Кино Netflix представил трейлер «В высокой траве» по повести Стивена Кинга Первый трейлер по хоррору Стивена Кинга в «В высокой траве» выпустил сервис Netflix на своем канале в YouTube 17 сентября.

Происшествия Дело участника акции 27 июля Губайдулина просят вернуть в прокуратуру Гособвинитель запросил у Мещанского суда Москвы дело программиста Айдара Губайдулина, участника акции 27 июля, для уточнения обвинения.

Экономика Кризис в стране ощущают более 60% жителей России Большинство жителей России (62%) считают, что в стране сейчас происходит экономический кризис.

Общество Россияне выступили против притока трудовых мигрантов Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в стране.

Политика Путин поручил главам регионов посетить пострадавшие от паводков районы Российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке поручил главам регионов лично посетить пострадавшие районы, оказать помощь быстро и эффективно.

Армия и оружие В Эр-Рияде представят доказательства причастности Ирана к атаке дронов Минобороны Саудовской Аравии пообещало в среду, 18 сентября, в ходе пресс-конференции представить доказательства причастности Тегерана к атакам беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы саудовской компании Saudi Aramco.

Энергетика «Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.

Здоровье Онколог предупредил о скачке смертности от рака в ближайшие годы Профессор добавил, что, если ситуация с поставками лекарственных препаратов не изменится, через год-два в стране возможен резкий скачок смертности от онкологии (примерно на 20–30%).

Политика Сноуден рассказал, как отверг предложение ФСБ о сотрудничестве Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден впервые подробно рассказал о своем прибытии в Россию в июне 2013 года и предложении со стороны ФСБ России о сотрудничестве, а также о том, как он его отверг.

Финансы Россия снова сократила инвестиции в госдолг США В июле Россия сократила свои инвестиции в казначейские обязательства минфина США почти на $2 млрд по сравнению с июнем.

Происшествия В Москве задержан мужчина, кинувший гранату в полицейского Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который бросил гранату в сотрудника ГИБДД на улице Паперника в Москве, полицейский не пострадал.

Фигурное катание Российская гимнастка Дина Аверина стала девятикратной чемпионкой мира Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.

Экономика Невиновность опального инвестора из США смогли подтвердить Экспертиза, заказанная следствием по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, подтвердила его аргументы и признала справедливую стоимость акций люксембургской компании IFTG на уровне 3,8 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Политика Глава «Роскосмоса» заявил о срыве плана запусков на 2019 год «Роскосмос» не выполнит план по запускам на 2019 года, заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

Политика Программу интеграции России и Белоруссии могут утвердить к 8 декабря Посол Белоруссии в России, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что программа дальнейшей интеграции двух стран может быть утверждена до 8 декабря.

Футбол «Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в стартовом матче Лиги чемпионов Встреча прошла в Лионе на стадионе Стад де Люмьер и завершилась вничью 1:1. Счет в игре на 41-й минуте открыл нападающий Зенита Сердар Азмун, став автором первого гола основного турнира Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».