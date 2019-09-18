Налоговые службы с начала лета 2019 года стали массово требовать от банков блокировать средства на личных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП) в связи с налоговой задолженностью, следует из информации Ассоциации банков России (АБР).

с чего всё началось

Сегодня, 18 сентября 2019 года, стало известно, что Центробанк РФ поддерживает обязанность банков блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) в рамках взыскания задолженности по налогам и сборам.

Шоу-бизнес Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы Состояние Анастасии Заворотнюк заметно улучшилось, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову.

Теннис Мария Шарапова назвала США своим домом Известная на весь мир теннисистка Мария Шарапова любит Россию, но своим домом считает Америку.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Происшествия К основательнице РЕН ТВ пришли с обыском Следователи провели обыск у бывшей издательницы журнала The New Times и основательницы телеканала РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Шоу-бизнес Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.

Политика В Раде призвали пойти на жертвы для решения конфликта в Донбассе Украине следует пойти на жертвы, чтобы решить конфликт в Донбассе, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев в эфире телеканала NewsOne.

Технологии TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ Комплексный подход Nokia заявляет, что она предоставляет (а её инженеры устанавливают) "порт" в сети, чтобы позволить оборудованию законного перехвата подключаться и перехватывать данные в соответствии с постановлением суда, но отрицает хранение, анализ или обработку перехваченной информации.

Политика Грызлов сообщил об отказе Украины подписывать формулу Штайнмайера Как констатировал полпред РФ Борис Грызлов, Киев отказался подписать формулу Штайнмайера, которая определяет процедуру предоставления Донбассу особого статуса.

Армия и оружие NI: в CССР создали супертанк мощнее «Арматы» Как сообщается, в России прототип Т-95 производился до 2010 года, а затем вместо него начали создавать Т-14 "Армата".

Политика Уволенный Болтон раскритиковал внешнюю политику Трампа Экс-советник президента США Дональда Трмпа по национальной безопасности Джон Болтон выступил с критикой внешней политики американского лидера в ходе закрытой встречи в Нью-Йорке.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Политика Пушков оценил слова Помпео о провале Patriot в Саудовской Аравии Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что зенитно-ракетные комплексы Patriot работают с переменным успехом.

Единоборства Зоозащитники пожаловались UFC на Хабиба из-за борьбы с медведем "PETA призывает UFC взвесить свои отношения с господином Нурмагомедовым, пока он не продемонстрирует четкое изменение в своем поведении в отношении животных и не проявит уважение, которого они заслуживают", — заявила глава британского филиала зоозащитников Элиза Аллен.

Политика После консультации о роспуске Киевсовета Кличко назвал дату его следующей сессии Трансляцию брифинга вел украинский "Пятый канал" 17 сентября Ранее заседание Киевсовета не смогло состояться из-за отсутствия кворума, после чего Кличко заявил, что инициирует консультации с главами фракций и групп Киевского горсовета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Футбол Жена Мамаева показала первое фото мужа с Кокориным на свободе Жена Павла Мамаева Алана в своем Instagram опубликовала фото своего мужа с Александром Кокориным в автомобиле после освобождения по УДО.

Происшествия В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.

Общество Ректоров уральских вузов подозревают в плагиате Антирейтинг составлялся на основе нескольких критериев: наличие плагиата в диссертации и количество некорректных научных публикаций ректора, а также число недоброкачественных диссертаций и публикаций работников университета.