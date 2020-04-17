Экономика
Вести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Общество
В Коммунарке врач дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В настоящий момент Россия не приблизилась к пику заболеваемости COVID-19, и наступит он не в самое ближайшее время.
Суть событий 13:00
Общество
Собянин заявил о возможном ужесточении пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала "Россия-1", что если увеличится количество нарушений режима самоизоляции со стороны москвичей, власти могут ужесточить его.
Газета.Ru 16:41
Политика
Путин перенес срок предоставления деклараций о доходах чиновников
Президент Владимир Путин перенес на 1 августа срок отчета чиновников о доходах и расходах за 2019 год, а также об имуществе и обязательствах имущественного характера.
РБК 16:05
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04
Футбол
Самый вместительный стадион Китая начали строить в Гуанчжоу
Самый масштабный футбольный стадион страны начали строить в китайской провинции Гуанчжоу, он вмещает около 100 тыс зрителей, передает агентство "Синьхуа".
Вестник Кавказа вчера в 06:32
Общество
Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров
Сбербанк начал отображать в приложении ранее использовавшиеся номера клиентов, которые уже могут быть неактуальны, подтвердили РИА Новости в пресс-службе кредитного учреждения.
RT на русском 15:10
Общество
В МЧС рассказали, чем обернется введение режима ЧС в Петербурге
Заместитель начальника управления МЧС России по Петербургу Игорь Титенок рассказал сегодня, 17 апреля, что введение режима ЧС, о котором говорят жители города в последнее время все чаще, приведет только к нагнетанию обстановки, а вот от новой коронавирусной инфекции может и не спасти.
Собака.ru 13:39
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Новый Nissan X-Trail, чьи патентные изображения «Автоновости дня» показывали в начале апреля, рассекречен на цветных официальных снимках.
Автоновости дня 01:23
Экономика
ЦБ не собирается вводить мораторий на вклады населения
Банк России не собирается вводить мораторий на вклады населения, это не нужно и невозможно юридически, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции.
ТАСС 05:10
Политика
Глава ЛНР переименовал Луганск в Ворошиловград на три дня в году
В указе отмечается, что название «Ворошиловград» наряду с «Луганском» будет использоваться три раза в году — в День Победы (9 мая), в День начала Великой Отечественной войны (22 июня) и в День освобождения Луганска от фашистов (14 февраля).
Украина.ру 07:28
Общество
В Москве умер ещё 21 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 21 пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 16:44
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom 15 апреля в 11:39
Происшествия
Стало ясно, как женщина заразилась коронавирусом в брянской больнице
Пациент покинула больницу в первой половине дня, а во второй половине к нам поступил списки из полиции и из поликлиники, из которых следовало, что один человек, который контактировал с прихожанами, находится у нас.
Почепское слово 16:19
Общество
Депутаты попросили власти начать выплачивать пособия всем россиянам
Депутаты Мосгордумы, муниципальных округов столицы и часть представителей региональных парламентов обратились к президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой начать выплачивать всем гражданам страны пособия, сообщил РБК депутат Мосгордумы Евгений Ступин.
РБК 12:28
Авто
Робот Aiways Carl показал автономную зарядку электрокара
Китайская компания Aiways, выпускающая электромобили, запатентовала в Европе и Китае интеллектуального мобильного робота, заряжающего электрокары на стоянке, и собственно метод такой зарядки.
Драйв 11:43
Футбол
«Барселона» готова продать всех, кроме Месси, тер Стегена и Де Йонга
В трансферные сделки могут быть включены все игроки сине-гранатовых, за исключением Месси, тер Стегена и Де Йонга.
Вести.Ru 14:52
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Общество
Университет Хопкинса сообщил о смерти 150 тыс. человек от коронавируса
Как следует из его последних данных, число зараженных в мире составляет 2 214 861, погибли от заболевания 150 948 человек, 564 525 выздоровели.
Известия 15:26
Здоровье
Врач рассказала о течении коронавируса у молодежи
Многие молодые люди, зараженные COVID-19, очень тяжело переносят заболевание, рассказала 16 апреля главный врач больницы №52 в Москве, доктор медицинских наук Марьяна Лысенко.
Известия вчера в 20:28
Игры
В Google Play и App Store бесплатно раздают Hitman GO
Мобильную головоломку Hitman GO сделали бесплатной для iOS и Android, но вот внутренние покупки никто не отменял.
The GEEK 05:47
Общество
Мишустин призвал создавать новые резервы для борьбы с коронавирусом
Необходимо и дальше открывать новые больницы для пациентов с коронавирусом, чтобы быть готовыми к любому развитию ситуации, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 13:25
Политика
Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата Парфенова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить на наличие американского гражданства депутата Госдумы от КПРФ Дениса Парфенова.
Российская газета 06:31
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Игры
Crysis Remastered засветилась на сайте Crytek
News.ru вчера в 07:13
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Футбол
«Спартак» решил не выкупать Шюррле у «Боруссии»
Vprognoze.ru 16:14
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. Ее итогом стало падение Берлина и окончание Великой Отечественной войны.
Российская газета вчера в 02:45
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14