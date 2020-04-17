Экономика
Вести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
По словам мэра, в результате предпринимаемых мер в городе удалось обеспечить запас прочности медицинской системы — не сиюминутный, а на видимую перспективу.
Росбалт 15:39
Технологии
Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год
По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews вчера в 05:18
Общество
Мишустин ввел максимальные выплаты безработным на три месяца
Россиянам, которые потеряли работу после 1 марта и обратились в службу занятости, в апреле — июне будут выплачивать пособия по безработице в максимальном размере — 12130 руб. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
РБК 09:00
Киберспорт
В Dota 2 вышел новый патч 7.26. Изменили атрибуты и награды золотом
Разработчики Dota 2 выпустили новый патч — 7.26, который привнесет ряд изменений в игру.
Bethub.org 17:28
Общество
Росавиация составила график вывозных рейсов до 21 апреля
Росавиация сформировала предварительный график рейсов до 21 апреля, предназначенных для вывоза россиян из Таиланда, Индии, Японии, Непала, Вьетнама, Мьянмы, Саудовской Аравии.
Московский Комсомолец 16:11
Энергетика
Российские нефтяники не могут договориться, как им снижать добычу
Российские нефтяные компании расходятся во мнениях относительно того, насколько они должны сократить добычу по квоте ОПЕК+, пишет Finantial Times (FT).
Ведомости 08:48
Игры
Классика нового поколения – вышел фанатский проект Need for Speed Most Wanted Redux 2020, опубликована эффектная демонстрация проекта
Энтузиаст KryZeePlays опубликовал новую версию проекта Need for Speed Most Wanted Redux 2020.
Городской портал Новый Нижний вчера в 13:00
Общество
В Москве скончался 21 пациент с коронавирусом
В Москве умер еще 21 пациент с коронавирусом, сообщает оперштаб в Telegram. Отмечается, что среди умерших - люди от 34 до 91 лет.
Газета.Ru 16:37
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
RT на русском вчера в 05:44
Общество
Собянин допустил усиление ограничений в Москве из-за коронавируса
Пропускной режим в Москве может быть ужесточен, если граждане и предприятия будут допускать много нарушений, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
РБК 15:30
Политика
Путин: пик коронавируса еще не пройден
"Риски, связанные с распространением эпидемии, по-прежнему ещё очень высоки, пик ещё не пройден, число заболевших растет, и не только в Москве, но и во многих других субъектах Федерации", - сказал Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах России.
РИА Новости 09:28
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова 15 апреля в 14:13
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци официально отменили свадьбу
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци должны были пожениться уже в конце мая — однако планы отменились из-за пандемии коронавируса.
Salt Mag 03:54
Армия и оружие
В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 10:20
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Наука
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Образцы с коронавирусом становятся безопасными для персонала если подвергнуть их тепловой обработке, выяснили специалисты из исследовательского университета Экс-Марсель (Франция).
Pravda.Ru 06:59
Политика
Зеленский посоветовал украинцам думать о том, чтобы выжить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации, когда страна борется с распространением коронавируса COVID-19, гражданам нужно думать не о комфорте, а о том, чтобы выжить.
РИА Новости 16:16
Транспорт
В Петербурге могут ввести пропускной режим, как в Москве
В Санкт-Петербурге могут ввести пропускной режим, аналогичный московскому, уже на следующей неделе.
АБН вчера в 17:25
Политика
Зеленский поставил Донбассу условие проведения выборов
Киев, 17 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Киев не санкционирует выборы в Донбассе, пока не вернёт себе контроль над границей с РФ, заявил 17 апреля украинский президент Владимир Зеленский, передаёт kanalukraina.tv.
REGNUM 16:52
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Авто
В сети рассекретили Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель готовит к премьере новое поколение популярного кроссовера Nissan X-Trail.
Тарантас Ньюс 00:21
Кино
Аронофски хотел снять Хоакина Феникса в роли Бэтмена
Режиссер Даррен Аронофски рассказал, что в нулевых должен был снять фильм про Бэтмена, однако проект не был реализован из-за его желания снять в главной роли Хоакина Феникса.
Известия 17:00
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в краже песен
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате.
АБН 02:59
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru вчера в 06:11
Политика
Чехия направила России ноту из-за демонстраций перед генконсульством
МИД Чехии направил в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась перед зданием генконсульства страны в Санкт-Петербурге.
RT на русском 16:34
Политика
Лукашенко раскритиковал российские тесты на коронавирус
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область негативно высказался о тестах на коронавирус российского производства.
Интерфакс 14:21
Общество
Несколько сотрудников ОАК заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция выявлена у нескольких сотрудников офисов Объединеной авиастроительный корпорации (ОАК) в Москве.
ТАСС 17:09
Общество
Астронавты о возвращении с МКС: вернулись «на другую планету»
На Земле астронавтов НАСА Джессику Меир, Эндрю Моргана и космонавта Олега Скрипочку встретили спасатели и врачи в противоэпидемическом снаряжении.
ИА Красная Весна 15:59