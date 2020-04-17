Общество

Вести.RuВести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком

Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля

ТАССвчера в 05:07

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

РБКвчера в 05:25

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Интерфаксвчера в 05:22

ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

Российская газетавчера в 05:29

Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

Известиявчера в 04:43

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Газета.Ruвчера в 04:35

ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Взгляд.рувчера в 04:33
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ИА Красная Весна вчера в 02:06
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Транспорт

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Экономика

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Шоу-бизнес

Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова

Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
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Общество

Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
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Общество

В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе

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Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
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Происшествия

В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной

Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста.
Российская газета 04:37
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Политика

Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
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Здоровье

Владимир Уйба встретился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским

Врио главы Коми Владимир Уйба обсудил с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским меры по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 05:18
Здоровье

Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане

Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
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Общество

Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой

Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
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Происшествия

За сутки в России заразились коронавирусом 4785 человек

За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек. Всего на сегодняшний день в стране заболели 36 793 человека.
НГС55 03:37
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Общество

В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов

В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
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Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
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Экономика

Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России

Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
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Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова

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Общество

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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч

Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
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В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса

По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
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Общество

В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом

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Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд

Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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