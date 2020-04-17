Общество
Вести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Здоровье
Три новых случая коронавируса зарегистрированы в Амурской области
Всего на 18 апреля в области с нарастающим итогом зарегистрировано 14 случаев COVID-19.
Амурская правда 03:49
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно.
РБК 04:07
Шоу-бизнес
Стас Садальский раскрыл всю подноготную шоу «Секрет на миллион»
Территория новостей вчера в 04:37
Авто
Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения
Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail.
Автоновости дня вчера в 01:23
Музыка
Продюсер «Ласкового мая» обвинил Пугачеву и Леонтьева в плагиате
Продюсер поп-группы «Ласковый май» Андрей Разин обвинил народных артистов Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в плагиате и назвал «ворюгами».
ИА Красная Весна вчера в 02:06
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Экономика
Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование
"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости 00:02
Политика
Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 05:22
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews вчера в 07:16
Общество
Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 01:17
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Происшествия
Появилось видео задержания замглавы Хакасии
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 05:31
Происшествия
В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной
Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста.
Российская газета 04:37
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Здоровье
Владимир Уйба встретился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским
Врио главы Коми Владимир Уйба обсудил с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским меры по борьбе с распространением коронавируса.
Невские Новости 05:18
Здоровье
Китай уточнил число умерших от коронавируса в Ухане
Китай уточнил число погибших от коронавируса COVID-19 в Ухане.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Общество
Что разрешено делать тулякам в день Страстной субботы перед Пасхой
Завтра, 18 апреля, для верующих туляков наступает последний День Великого поста и последний день Великой Пасхой - Страстная суббота.
Центр 71 вчера в 07:13
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета 04:27
Происшествия
За сутки в России заразились коронавирусом 4785 человек
За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек. Всего на сегодняшний день в стране заболели 36 793 человека.
НГС55 03:37
Общество
В Норвегии отступивший ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов
В Норвегии отступивший огромных размеров ледник обнажил оживленную дорогу эпохи викингов.
Evo-rus.com 02:56
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Экономика
Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России
Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала.
Известия 16 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова
«С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении.
Rambler News Service вчера в 09:59
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
Игры
Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.
Игромания.ру 02:52
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч
Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса.
Газета.Ru вчера в 22:48
Общество
В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
ВЕТТА 03:50
Общество
В Тульской области выявлено 30 новых случаев коронавируса
По данным регионального оперштаба, на 18 апреля в Тульской области выявлено еще 30 новых случаев коронавируса.
Тульская пресса 03:52
Общество
В Татарстане выявлено 16 новых случаев заражения коронавирусом
В Татарстане за сутки зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19.
Татар-информ 03:55
Общество
Украинский Ан-225 «Мрия» установил новый рекорд
Украинский Ан-225 «Мрия», являющийся самым большим и грузоподъемным самолетом в мире, на фоне пандемии коронавирусной инфекции установил новый рекорд, сообщает The American Journal of Transportation.
Lenta.ru вчера в 06:57