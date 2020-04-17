Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".

ЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком

Политика Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав Действительными будут признаны документы, чей срок действия истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно. 52

Авто Рассекречен Nissan X-Trail нового поколения Японский автопроизводитель Nissan готовит к премьере новое поколение кроссовера Nissan X-Trail. 19

Политика Путин поручил Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом Российский президент Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложения по привлечению специальных сил и средств Вооружённых сил для борьбы с коронавирусом. 85

Общество В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей. 484

Происшествия Появилось видео задержания замглавы Хакасии Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова. 771

Происшествия В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста. 1

Политика Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска». 478

Здоровье Владимир Уйба встретился с гендиректором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским Врио главы Коми Владимир Уйба обсудил с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским меры по борьбе с распространением коронавируса.

Происшествия В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. 1,2K

Происшествия За сутки в России заразились коронавирусом 4785 человек За последние сутки в России коронавирус выявили у 4785 человек. Всего на сегодняшний день в стране заболели 36 793 человека. 9

Общество Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. 550

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта в России Повторение дефолта 1998 года в России невозможно, заявил 16 апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире Первого канала. 772

Шоу-бизнес Скончалась актриса из «Июльского дождя» Евгения Уралова «С глубоким прискорбием сообщаем, что на 80-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России Евгения Уралова», - говорится в сообщении. 7

Общество Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом. 2,8K

Игры Microsoft представила лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 После слухов, утечек и тизеров Microsoft наконец представила новую лимитированную Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700 тысяч Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом нового типа в США перевалило за отметку в 700 тыс. Об этом следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса. 25

Общество В Прикамье выявили 26 новых случаев коронавируса В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 18 апреля оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 5