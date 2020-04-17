Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком

Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля

ТАСС05:07

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

РБК05:25

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Интерфакс05:22

ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

Российская газета05:29

Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

Известия04:43

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Газета.Ru04:35

ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Взгляд.ру04:33
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Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
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Нефть WTI на Нью-Йоркской бирже продолжила падение до рекордных за 18 лет $18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 16:00 по мск.
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Власти Санкт-Петербурга задумались о скором введении пропускного режима в городе по аналогии с Москвой.
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Наука

Найден способ ускорить селекцию ржи

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии нашли новый молекулярный маркер, который позволит быстрее выращивать важные короткостебельные сорта ржи и тритикале.
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В клинике рассказали о прогрессе в лечении Бабкиной

В клинике рассказали о прогрессе в лечении народной артистки России Надежды Бабкиной. Об этом сообщает издание StarHit.
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Россия рассказала о готовности помочь Украине в Чернобыле

Ранее дождливая погода помогла остановить распространение огня на территории зоны отчуждения в Чернобыле, с которым спасатели боролись почти две недели с начала апреля.
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Трейлер нового фильма об Аль Капоне «Лицо со шрамом» опубликован в Сети. Главную роль в картине исполнил британский актер Том Харди.
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Работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля, сообщил РИА Новости министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
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Армия и оружие

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Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

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Неактуальные номера телефонов клиентов в поле для дополнительных номеров в приложении "Сбербанк онлайн" появились, поскольку клиенты ранее их указывали при заключении различных договоров с банком, но не сообщили о потере ими актуальности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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