Экономика
Вести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком
Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРоссийская газета 05:29
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