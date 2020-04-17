Банковские карты, у которых истекает срок действия, можно использовать без перевыпуска до 1 июля.

Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".

ЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком

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