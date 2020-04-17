Экономика

Вести.RuВести.RuЦБ разрешил до 1 июля использовать банковские карты с истекшим сроком

Банковские карты с истекшим сроком действия можно использовать без перевыпуска до 1 июля 2020 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в пятницу, который транслировал ТК "Россия 24".
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ЦБ рассказал об использовании просроченных банковских карт

Российская газета05:29

ЦБ разрешил использовать карты с истекшим сроком до 1 июля

РБК05:25

Банковские карты с истекшим сроком действия можно будет использовать до 1 июля

ТАСС05:07

Банковские карты с истекшим сроком действия разрешили использовать до 1 июля

Интерфакс05:22

Банковские карты с истекшим сроком можно будет использовать до 1 июля

Известия04:43

Банк России разрешил использовать истекшие банковские карты до 1 июля

Газета.Ru04:35

ЦБ продлил срок использования «просроченных» банковских карт

Взгляд.ру04:33
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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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